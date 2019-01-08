صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسومين رئاسيين تم بموجبهما تعيين رئيس وأعضاء المجمع الجزائري للغة الأمازيغية.

ووفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 ديسمبر تم تعيين محمد جلاوي رئيسا للمجمع الجزائري للغة الأمازيغية لمدة أربعة سنوات.

وبموجب مرسوم رئاسي آخر صدر في نفس التاريخ تم تعيين 40 شخصية لشغل عضوية المجمع الذي تم استحداثه السنة الماضية.

وتضمنت قائمة أعضاء المجمع الجزائري للغة الأمازيغية كل من :

– محمــد جلاوي.

– عبد الرزاق دوراري.

– صالح بايو.

– مالك بوجلال.

– جودي مرداسي.

– جمال نحالي.

– عبد الكريم عوفي.

– السعيد هادف.

– سامية دحماني.

– حسينة خردوسي.

– عبد العزيز برقاي.

-موسى أمرازن.

– زهير مكسم.

– صادق باله.

– العمري بن قسمية.

– وردية يارماش.

– كريمة أوشيش.

– موسى عباس.

– صونية بكال.

– نصيرة ساحير .

– علي تعونات.

– رشيد فلكاوي.

– لونيس أوقاسي.

– خديجة نزال .

– حسين أمزيان.

– تافكيك أمود.

– طاهر أحاد .

– سالم أوقاري.

– علي كرزيكة.

– أحمد رمضاني.

– يحيى بن يحيى.

– مصطفى حموده.

– بشير بوهانية.

– محمد تحريشي

– ليلى بن عائشة.

– محمد رحال.

– محمــد الهادي بوطارن.

– كمال خالدي.

– مصطفى ولد يوسف.

– ليديا قرشوش.