“إينارغا” فرع سونلغاز متهمة بتلقي رشاوى من إيطاليا!

تفجرت فضيحة فساد جديدة في إيطاليا، بطلتها مؤسسة “إينارغا” فرع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز”، المتهمة من طرف الإدعاء العام بمحكمة “أوديني” شمال شرقي ايطاليا، بتلقي رشاوى من طرف شركة “بوليزيو-POLISIO” الايطالية عبر مديرها العام داريو روستايان، المتهم بـ”الفساد الدولي والرشوة”.

وفي التفاصيل حصلت “الشروق” على مراسلة من مكتب الدفاع “بونتي وشركاؤه” بمدينة أوديني شمال شرق ايطاليا، مؤرخة في 8 أوت 2018، وموجهة إلى ي.ج الرئيس المدير العام لشركة “إينارغا”، بخصوص القضية الجنائية لـ”داريو” روستايان” التي تحمل الرقم 4235/2018/ RGNR (101/16)، يطلب فيها معلومات عن الصفقات محل التحقيق في ايطاليا.

وذكرت المراسلة أن “دفاع الدكتور د.ر أن موكله تجرى حاليا تحقيقات بشأنه في ايطاليا بتهمة الفساد الدولي، بخصوص المناقصة الدولية رقم 122/DA/2013 الصادرة بتاريخ 15 ديسمبر 2013، والمناقصة رقم 61/DA/2014، المؤرخة في 30 سبتمبر 2014، والتي أطلقتها شركة “إينارغا” ومنحت للشركة ذات الأسهم “بوليزيو” (إيطالية)، والتي كان الدكتور “ر” حينها يتقلد منصب المدير العام لها”.

وذكر مكتب الدفاع “ب” وشركاؤه في الوثيقة ذاتها أن مكتب الادعاء بمحكمة “أوديني” اتهم شركة “ب” بدفع مبالغ مالية تم دفعها للمدير العام لشركة “إينارغا” حينها “ح.ر”، مشيرة إلى إن الإدعاء العام جعل من هذه الفرضية كركيزة أساسية للتهم التي وجهت للمدير العام “د.ر”. ولفتت مراسلة الدفاع الموجهة للرئيس المدير العام لشركة “إينارغا” ي. ج، إلى أن ما توفر من معلومات يشير على أن السيد “ح.ر” لم يكن ضمن اللجنة المكلفة لتقييم العروض المقدمة وترتيبها فيما يخص المناقصات، مشيرة إلى أن التنظيم الجزائري المعمول به في مثل هذه الملفات (قانون الصفقات العمومية) يستدعي وجود هيئة تشاورية مشتركة تبت في المناقصات ولمن ستمنح (لجنة).

وطلبت الوثيقة من إدارة شركة “إينارغا” إيفادها بجملة من الوثائق من اجل تمكين الدكتور “د.ر” من حقه الكامل في الدفاع فيما يخص هذه القضية.

وطلبت المراسلة تحديدا إيفادها بتشكيلة أعضاء لجنة تقييم عروض المناقصات الدولية رقم 122/2013 المؤرخة في 15 ديسمبر 2013، ورقم 61/2014، المؤرخة في 30 سبتمبر 2014، التي أطلقتهما شركة “إينارغا” حينها.

كما طلب الدفاع تزويده بمراجع قانونية تتضمن القانون المنظم للصفقات العمومية (المناقصات) وخاصة ما تعلق بالهيئة المكلفة بتقييمها ومنحها للجهة الفائزة.

وطلب مكتب المحاماة الإيطالي إيفاده بوثائق تتعلق بدور “ح.ر” فيما يتعلق بالمناقصات السالفة الذكر.

وختم مكتب المحاماة “ب.وشركاؤه” مراسلته بأنه ينتظر من إدارة الشركة (إينارغا) إجابة سريعة من طرفها خصوصا أن استجواب موكلها “د.ر” مرتقب في 14 سبتمبر 2018، ومن المستحسن الحصول على الوثائق المطلوبة قبل هذا التاريخ.

واتصلت الشروق” هاتفيا بمكتب المحاماة “ب. وشركاؤه” بمدينة أوديني شمال شرق ايطاليا، لكن تعذر علينا التواصل مع المحامي لوكا بونتي (مسؤول المكتب) نظرا لتواجده في مهمة بالأمازون بالبرازيل، لكن المكتب أكد بالفعل وجود قضية لموكلهم “د.ر” على علاقة بأنشطة شركة “بوليزيو” في الجزائر.

كما اتصلنا بالرئيس المدير العام السابق لشركة “إينارغا”، للحصول على توضيحات ومعلومات إضافية بخصوص القضية، لكن هاتفه كان مقفلا، كما ظلت اتصالاتنا على الرقم الثابت لمقر الشركة في بوفاريك بولاية البليدة من دون أي رد.

وتشير الصفحة الرسمية لشركة “بوليزيو” الايطالية على شبكة فيسبوك، إلى أنها حصلت في 4 ديسمبر 2015، على صفقة في الجزائر لصالح شركة “إينارغا” لتزويدها بقوالب حمل الخرسانة الإسمنتية ونظام صب الخرسانة الأفقي لـ6 محطات كهربائية جديدة، والبداية بمحطتي كاب جنات في بومرداس وعين أرنات في ولاية سطيف.