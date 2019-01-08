بن شيخ يرد على بلماضي: لا تتحججوا بالحرارة

أكد اللاعب السابق للمنتخب الوطني الجزائري علي بن شيخ، بأن فوز مصر بشرف تنظيم كاس أمم أفريقيا 2019، سيكون في صالح المنتخب الجزائري.

وطلب بن شيخ في تصريح صحفي للهداف، اليوم الثلاثاء، من الجميع عدم التحجج بالعوامل المناخية، واستطرد قائلا "لو أردتم الفوز ستفوزون ولا تتحججوا بالحرارة، لأنه سبق لكم أن فزتم على منتخب طوغو في بلاده".

وجاءت تصريحات علي بن شيخ، للرد على مدرب الخضر جمال بلماضي، الذي كان يتمنى أن تقام منافسة كأس أمم أفريقيا 2019 بجنوب أفريقيا، لعدة اعتبارات أهما عامل الطقس.