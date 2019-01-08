"رسائل كشفت مخططا لاختراق الجالية السورية بالجزائر"

• "مدن بالجنوب أصبح فيها الجزائريون أقلية بسبب الهجرة غير الشرعية"

يكشف حسان قاسيمي، مدير دائرة الهجرة بوزارة الداخلية، عن تفاصيل قضية المهاجرين العرب الذين تم طردهم من تمنراست إلى النيجر لأسباب تتعلق بـ"حماية الأمن الوطني". ويتحدث في هذا الحوار مع "الخبر" عن فحوى المعلومات الاستخباراتية التي ضبطت حول هذا الملف.

لاحظنا تغيّرا في تركيبة المهاجرين الوافدين من الجنوب، حيث أصبحت تصل جنسيات عربية من بينها سوريون وفلسطينيون ويمنيون .. ماذا يقع بالضبط حسب تحليلكم؟

مسارات الهجرة في الساحل يتم التحكم فيها عبر شبكات إرهابية، وهذا أصبح مؤكدا. هناك 7 جماعات إرهابية انصهرت تحت لواء جماعة أنصار الدين في مالي، وهي اليوم تستغل هذا الوضع للاستثمار في تهريب المهاجرين. أما في النيجر فقد تحول المهربون إلى جماعات مسلحة. وفي ظل هذه الوضعية، لاحظنا تطورا سريعا في التركيبة البشرية للمهاجرين الذين أصبحوا يصلون حتى من دول الشرق الأوسط.

ما هي دوافعكم في تشديد الحذر من المهاجرين السوريين القادمين من الجنوب عكس جنسيات أخرى؟

من الأمور اللافتة التي لاحظناها بخصوص السوريين الذين وصلوا إلى تمنراست، أنهم قادمون جميعا من مدينة حلب التي تتحكم فيها جماعات إرهابية، مثل جبهة النصرة وداعش والجيش السوري الحر. وكما هو معلوم، فإن جبهة النصرة لديها علاقة وثيقة مع الجيش السوري الحر، وبالتالي، فإن الكل مرتبط ببعضه.

هل هذا كاف في اعتقادك للحكم بأنهم ينتمون إلى جماعات إرهابية؟

يجب الانتباه إلى أن هؤلاء ليسوا بمهاجرين. أولا هم مقاتلون في الجيش السوري الحر، جاؤوا من منطقة حرب، ولديهم علاقة متينة مع جبهة النصرة. ثانيا، هم يتحركون بإشراف جنرال سوري في الجيش الحر مقيم في تركيا وهو من قام بتحويلهم إلى الجزائر. تصور أننا وجدنا عند بعضهم مبالغ بـ15 ألف دولار.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المسار الذي اتخذوه للوصول إلى الجزائر مثير للريبة، فبعضهم جاء عبر تركيا ثم يسافر بالطائرة إلى السودان ثم موريتانيا ثم يدخلون عبر مالي. لماذا لم يطلبوا الحماية الدولية من تركيا أو من مصر التي دخلوها بعد خروجهم من سوريا إن كانوا فعلا لاجئين كما تقتضيه القوانين الدولية.

لكن معهم نساء وأطفال قد يكون غرضهم كما تقول منظمات حقوقية طلب الحماية ..؟

نعم معهم نساء وأطفال للتمويه، كما أنه توجد نساء إرهابيات.. لو كانوا فعلا يطلبون الحماية، لسلموا أنفسهم للسلطات الجزائرية بعد دخولهم عبر تيمياوين، لكنهم لم يفعلوا، بل استعملوا كل الوسائل للهروب من قوات الجيش والدرك الوطني والشرطة. وهناك من دخلوا عبر أغداس في النيجر ووصلوا إلى الحدود الجزائرية بواسطة حماية مجموعات مسلحة إلى أن دخلوا عبر عين قزام، فلماذا لم يسلّموا أنفسهم أيضا للسلطات الجزائرية؟

ما هي المعلومات التي حصلتم عليها في الحكم على هؤلاء بالارتباط بجماعات إرهابية ومحاولة ضرب الجزائر؟

يوجد من بين الموقوفين، 35 عنصرا بين ضابط وضابط صف من الجيش السوري الحر. ووجدنا في حساباتهم على "واتساب" محادثات مع الجنرال السوري المقيم في تركيا. ووجدنا في هذه المحادثات، ما يفيد بأن هؤلاء الضباط تم تحويلهم إلى الجزائر من أجل اختراق الجالية السورية في الجزائر وتشكيل خلايا نائمة تخلق الفوضى في البلد. كان هدفهم الوصول إلى المدن الكبرى في الجزائر وفق نص المحادثات، كما أن كمية الأموال التي ضبطت معهم والتي، كما قلت، وصلت قيمتها عند بعض العناصر 15 ألف دولار، والمسار الطويل الذي اتخذوه للوصول إلى الجزائر والذي يكلف في حدود 200 مليون سنتيم، كلها معطيات وعناصر لا تدل على أن هؤلاء مهاجرين، بل جاؤوا لأهداف معينة كشفتها محادثاتهم عبر "واتساب".

لماذا إذن لم تتعامل الجزائر معهم على أساس أنهم إرهابيون وليسوا مهاجرين غير شرعيين؟

ينبغي توضيح هذه النقطة جيدا. هؤلاء السوريون لم يدخلوا بأسلحة إلى التراب الوطني. لذلك القانون الذي ينطبق عليهم هو الخاص بالهجرة السرية. وقد تم إحالتهم وعددهم 150، فور إيقافهم، إلى الجهات القضائية التي حكمت عليهم بالطرد وعللت الأسباب بحماية النظام العام والأمن الوطني.

يوجد من بين المرحّلين أيضا يمنيون وفلسطينيون .. ما قصتهم؟

اليمنيون الموجودون ضمن المجموعة هم من الشيعة، ودخولهم إلى الجزائر هو محاولة إيجاد أقلية شيعية في البلاد كي تتصادم مع المجتمع السنّي، وهذا ما يتيح المجال للأجانب حتى يتدخلون في شؤوننا الداخلية بحجة حماية الأقليات. بخصوص الفلسطينيين، ثمة أطراف في الجزائر أرادت أن تستثمر في هذا الموضوع. ونحن كنا واضحين، في أننا لن نقبل بوجود من ينقل إلى الجزائر الصراعات الموجودة بين الفصائل في فلسطين خاصة فتح وحماس، حتى تصبح الجزائر بعد سنوات ساحة دموية لمعارك بين هؤلاء.

لكن ألا تعتقد أن طردهم إلى النيجر هو ترحيل للمشكل فقط كونهم يستطيعون العودة في أي لحظة؟

نحن كان لدينا حكم قضائي صدر في حق هؤلاء بالطرد، وكان علينا تنفيذه. وأؤكد لكم، أننا رغم المعلومات الخطيرة التي حصلنا عليهم، عاملناهم بشكل إنساني، واقترحنا عليهم في البداية ترحيلهم جوا إلى دول موريتانيا ومصر وتركيا ومالي والنيجر والتشاد، لكنهم رفضوا ذلك وأصروا على البقاء في الجزائر، بل إنهم حاولوا زرع الفوضى في تمنراست عبر اتصالهم بفضائيات أجنبية واتهموا الجزائر بالمساس بكرامتهم.

ما رأيك فيمن يقول إن هذه القضية تستعمل فقط من أجل التخويف على أبواب الانتخابات الرئاسية؟

من يسوّق هذه الأفكار هي تلفزيونات تنشط في الخارج وتموّلها دول خليجية. أهداف تلك الأطراف تخريبية. نحن واجهنا المواطنين بالأدلة الحقيقية التي امتلكناها بعد التحقيق. لو أطلقنا هذه التصريحات من فراغ كان يمكن اتهامنا بذلك، لكننا أمسكنا فعلا عناصر وقدّمناها للعدالة فهل نحن من طلب منهم المجيء في هذا التوقيت؟ أعتقد أن هذا الاتهام فارغ ومن يقول به هو شريك في هذا المخطط الذي يريد ضرب الدولة الجزائرية.

بعيدا عن قضية المهاجرين العرب.. ما هو تقييمكم العام لظاهرة الهجرة نحو الجزائر؟

منذ 2013، نشهد تدفقا كبيرا للمهاجرين من دول إفريقية، بشكل يختلف عن حركات الهجرة في السابق. فاليوم، نحن أمام ظاهرة نزوح شعوب دول بأكملها إلى بلدان أخرى مستقرة ومنها الجزائر. هذا ما أوجد تحديات كبيرة للبلاد، لأن هذا التدفق المستمر أدى إلى تغيّر في التركيبة السكانية لبعض البلديات الجنوبية، حيث أصبح المهاجرون أكثر من السكان الجزائريين وهذا لا يمكن قبوله.

هل تقصد أن ثمة مدن جزائرية في الجنوب تحوّل الجزائريون فيها إلى أقلية؟

بالضبط. فمثلا بلدية برج الحواس في إليزي، عدد سكانها 6 آلاف نسمة ونزح إليها 7 آلاف نيجري، فتحول سكانها إلى أقلية. وما لاحظناه أنه عندما يأتي المهاجر إلى الجزائر، فإنه يحمل معه كل المشاكل والصراعات التي تركها في بلده. وعند العودة إلى الصراعات الموجودة في منطقة الساحل، نجد أن أغلبها ينطلق من خلفيات عرقية وإثنية وتاريخ من القتال الدموي. مالي على سبيل المثال، تشهد صراعات بين قبائل الفلان والبومبارا. وفي الحدود المالية النيجرية، هناك صراع بين قبائل الهاوسا وقبائل الفلان. وفي بوركينافاسو، ثمة أيضا صراعات إثنية. وفي الكامرون، الخلاف محتدم بين الفرنكوفون والأنجلوفون. لا ننسى ما يجري في الكونغو الغنية جدا والتي تعاني من تدخلات أجنبية لنهب ثرواتها. هذا الوضع الذي يتميز بالفوضى، دفع شعوب هذه المناطق إلى التوجه شمالا نحو الجزائر، باعتبارها بلدا مستقرا يمكنهم العيش فيه بصفة دائمة. لكن السؤال هنا، هل الجزائر بإمكانها استقبال كل هؤلاء الملايين من النازحين؟ اليوم نحن نتعرض للانتقاد لأننا نريد أن نحافظ على استقرار بلدنا ونرفض أن نفتح حدودنا لنكون وطنا بديلا لشعوب أخرى.

كم عدد الذين دخلوا الجزائر من المهاجرين الأفارقة وعدد المرحّلين، حسب إحصائياتكم؟

نحن مرتاحون حاليا، لأن لدينا اتفاق مع السلطات النيجرية لإعادة ترحيل المواطنين النيجريين إلى بلدهم. هذا يسمى ترحيلا وليس طردا، عكس ما يتردد لدى بعض الأطراف. الإحصائيات الرسمية تشير إلى ترحيل 40 ألف نيجيري إلى بلدهم منذ ديسمبر 2014، بينهم 17 ألف امرأة وطفل. مسألة النيجريين، تحولت مع الوقت إلى إشكالية تمس بالأمن العمومي للجزائر. فقد رصدنا عصابات تهرّب أطفالا نيجيريين إلى الجزائر لممارسة التسول. وهذا ما لا يمكن للجزائر أن تقبله، لأنه ينتهك حقوق الأطفال، وهو ما يتعارض مع الاتفاقية الدولية التي وقّعتها الجزائر في 1989 الخاصة بحقوق الطفل. الأخطر في هذه القضية، أن الأطفال القادمين إلى الجزائر، يتم المتاجرة بهم ويستخدمون كعبيد من طرف هذه العصابات، ولم يصلوا إلى الجزائر مع أوليائهم كما يُخيّل للبعض. والجزائر لا يمكنها أن تسمح بأن تتحول مدنها إلى ساحة لهذه الممارسات اللاإنسانية. بالرجوع إلى السؤال وبشكل عام، لا يمكن إعطاء رقم دقيق عن المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في الجزائر. ما نملكه هو إحصائيات المرحّلين لأنها موثقة كما قلت لكم.

حملات الترحيل التي تقومون بها تلقى انتقادات واسعة كونها لا تراعي -وفق المنتقدين- ظروف هؤلاء المهاجرين الصعبة في بلدانهم.. ما هو ردكم؟

في الحقيقة، فإن حملة الترحيل التي قمنا بها، كانت لها أغراض استباقية، لأننا نتوقع مستقبلا موجات هجرة قوية نحو الجزائر. ما نقوله مبني على أرقام الأمم المتحدة التي تشير دراساتها إلى نمو سكاني بحوالي مليار و800 مليون نسمة إلى غاية 2050. أين سيذهب كل هؤلاء في ظل الانهيار الذي تعاني منه دولهم، بالتأكيد سيضطرون إلى الهجرة وسيستغلون الفراغات الموجودة في بعض المناطق الإفريقية مثل الساحل ومنطقة الصحراء الكبرى للانتشار. هذا ما تحسب له الجزائر بجد، من خلال سياسة تعمير مناطقها الجنوبية والقيام بمشاريع تنمية تجعل من مواطنيها يستقرون بهذه المناطق.

وهل تمتلك الجزائر فعلا مقاربة حول الهجرة خارج حملات ترحيل المهاجرين؟

إشكالية الهجرة غير الشرعية، يجب أن تعالج من خلال تنمية الدول الإفريقية وتشجيع مواطنها على الاستقرار. هذا يقع في صلب المقاربة الجزائرية القائمة على الاستثمار في مشاريع إفريقية مشتركة ذات أبعاد استراتيجية كبرى، على غرار طريق الجزائر لاغوس وإيصال الألياف البصرية إلى الدول الإفريقية المجاورة. في مقابل ذلك، تقوم قوى أخرى خارجية، بعسكرة منطقة الساحل، فالنيجر لوحدها تضم اليوم في شمالها 10 قواعد عسكرية، فهل بالأسلحة يتم تنمية هذه المناطق ودفع مواطنيها إلى الاستقرار بها أم بالاستثمار الحقيقي؟ نحن نعتقد أن هدف هذه القواعد العسكرية هو الهيمنة وليس شيئا آخر. الجزائر في الواقع مقاربتها إنسانية، فهي تستثمر في المشاريع الكبرى وتعمل على حل النزاعات بالطرق السلمية وتلتزم بقوة بمبدإ عدم التدخل في شؤون الدول الإفريقية. ووزير الداخلية نور الدين بدوي، خلال زيارته الأخيرة إلى تينزاواتين التي ستتحول إلى مركز تجاري كبير، أراد إعطاء هذه الرسالة للأفارقة بأن الجزائر تعمل لصالح تنمية إفريقيا.

يعاب على الجزائر كذلك، عدم إصدارها قانونا خاصا باللجوء.. لماذا هذا التأخر؟

لا نريد إصدار قانون خاص باللجوء في الوقت الحالي، لأن ذلك قد يفتح المجال لتدفق لا يمكن التحكم به لوافدين من دول إفريقية، يهاجرون لأسباب اقتصادية في غالبيتهم. صحيح أننا نعمل على إعداد هذا القانون وهو قيد الدراسة، وسيصدر في الوقت الذي نراه مناسبا. لكن عدم وجود قانون خاص لم يمنع الجزائر من إعطاء حق اللجوء إلى نحو 50 ألف سوري يعيشون اليوم في الجزائر وآلاف الفلسطينيين كذلك. لا يوجد فراغ قانوني في الجزائر، فالقانون 11/08 يحدد بوضوح شروط إقامة الأجانب بالجزائر، وسنعمل على تطوير منظوماتنا القانونية فيما يخص اللجوء حسب حاجتنا لذلك مستقبلا.

تواجه الجزائر تهمة المعاملة غير الإنسانية للمرحّلين إلى النيجر من قبل منظمات أممية وغير حكومية.. كيف تردون؟

بطلب من الجزائر، تحادثنا مع المديرة الجهوية للمنظمة الدولية للهجرة، وطلبنا منها أن تنشئ آلية لاستقبال المرحّلين من النيجريين أو الذين لم يسمح لهم بالدخول، في بلدة أساماكا بالقرب مع الحدود الجزائرية، وذلك من أجل التكفل الإنساني الجيد بهم، وردا على اتهامات بعض المنظمات أن الجزائر ترمي بالمهجّرين في الصحراء. وقد قبلت المنظمة الدولية للهجرة هذا الاقتراح الجزائري الذي تم تجسيده منذ نحو شهر، واستقبل المركز الذي وضع في أساماكا لحد الآن حوالي 7000 مهاجر.

في حقيقة الأمر، هناك الكثير من المغالطات حول هذا الموضوع، لأن من يتيهون في الصحراء لم يدخلوا أصلا الأراضي الجزائرية. هؤلاء المهاجرون يأتون في العادة من أغاداس في النيجر ويوهمهم المهربون بأنهم موجودون بالقرب من الحدود الجزائرية، رغم أنهم بعيدون عنها بـ350 كلم، وهذا ما يجعلهم يضيعون في الصحراء ومنهم من يموت في تلك الظروف القاسية. ورغم أن الجزائر ليست مسؤولة تماما عن هذه المأساة التي تجري خارج حدودها، إلا أن هناك من يحمّلها المسؤولية بشكل كاذب على أساس أنها هي من قذفت بهم في الصحراء.