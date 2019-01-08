ليبيا…الجمارك تضبط سفينة أخرى محملة بـ20 ألف قطعة سلاح تركي الصنع



أفادت تقارير إعلامية ان جهاز الجمارك ضبط في ميناء مصراتة في ليبيا مساء أمس الاثنين شحنة من الأسلحة كانت على متن باخرة داخل حاوية واحدة.

وافادات وكالات اخبارية بينها وكالة شينخوا الصينية بأن الحاوية كانت محملة بعشرين ألف مسدس تركي الصنع من عيار 8 ملم، موضّبة في 556 صندوقاً، ولم تعلق السلطات في غرب ليبيا على الواقعة.

وكان جهاز جمارك ميناء مدينة الخمس شرق طرابلس قد ضبط قبل ثلاثة أسابيع شحنة مماثلة آتية أيضاً من تركيا على متن باخرة.

وتعهّدت سلطات طرابلس التحقيق في الحادث غير أن الضابط المكلف التحقيق، النقيب طارق زريقيط، نجا الأحد من محاولة اغتيال، بعدما حاول مسلحون اعتراض موكبه في الخمس.

وكانت باخرة الخمس قد انطلقت من مرسين في تركيا، وضُبط على متنها أكثر من مليوني رصاصة.