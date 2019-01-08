“براهيمي” يُحطم رقما قياسيا وينال إشادة الـ”UEFA”!

تحصل الدولي الجزائري، ياسين براهيمي على إشادة الحساب الرسمي لـ”رابطة الأبطال الأوروبية”، بعد قيادته ناديه “بورتو” لفوز جديد في “السوبرليغا”.ودخل مُتوسط الميدان تاريخ “التنانين” من الباب الواسع، بمُساهمته بثنائية في حصول الفريق على فوز الـ18 على التوالي، هذا الموسم.

وتُعتبر هذه السلسلة من الإنتصارات الأكبر في تاريخ “الدراغويس” منذ نشأتهم، وهو ما يُعتبر إنجازا يُحسب لنجم المنتخب الوطني وزملائه.

وسجل “براهيمي” ثنائية رائعة، سهرة أمس الإثنين، ليقود فريقه للإبتعاد في صدارة الدوري البرتغالي بست خطوات عن أقرب مُلاحقيه، “براغا”.