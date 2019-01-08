تعرف على أخطر الحيوانات المفترسة التي تواجدت في الجزائر ب10 صور

تعرف على أخطر الحيوانات المفترسة التي تواجدت في الجزائر ب10 صور

كانت شمال أفريقيا مكتظة بالسكان من قبل الثدييات الكبيرة والصغيرة. لسوء الحظ ، اختفى العديد منهم و انقراضوا. اليوم نقدم لكم القطط الكبيرة التي سكنت الجزائر ، والتي لا تزال تسكنها لبعض منها

النمر الأفريقي:

النمر هو حيوان نحيل ، انتهازي و شرس ، وهو أكثر القطط الكبيرة اناقةً ،  موجود في أفريقيا ، كان موجودًا في السابق في جميع المناطق الشجرية والجبلية في شمال أفريقيا ، و يخضع لنفس المصير مثل أسود البربري ، تم اصطيادها في البداية من قبل الرومان ، ثم عمليا من قبل المستوطنين الفرنسيين ، كان يعتقد أنها انقرضت في البرية ، حتى عام 2006 ، خلال رحلة استكشافية تحت رعاية صندوق الحفاظ على الصحراء ، في حين أنهم كانوا يبحثون عن آثار الفهود ، وجدوا آثار النمور ، البراز ، من خلالها ، قاموا بتحليلات الحمض النووي التي سمحت للتمييز بين الفهود

،Panthera Pardus،  واحدة من السلالات الفرعية

نمر قتل بالرصاص من قبل كولون عام 1892

: الفهد الصحراوي

هو حيوان ممشوق القوام بعيد المنال ، وقطع للسباق مع تسارعها المذهل ، يتميز الفهد الصحراوي عن الفهود الإفريقية الأخرى بلونه الباهت ، وقد تم تصوير هذه الأنواع لأول مرة في صحراء النيجر في عام 2002 ، ونحن لا لا يزال لا يعرف الكثير عن هذا النوع ، لأنه نادر جدا ، في الجزائر

تم تصويره لأول مرة في عام 2008 ، خلال حملة استكشافية في حديقة أهجار الوطنية ، وهي دراسة سمحت بتحديد أربعة فهود ، ثلاثة ذكور وإناث واحدة. كانت العاطفة في المجتمع العلمي كبيرة جدا ، لأنه لم يكن أحد يتخيل القدرة على التقاط صور لهذا النوع في الجزائر

فيديو للفهد الصحراوي

 

أسد الأطلس:

المهيب ، والمسمى أيضاً الأسد البربري ، موطنه الممتد من مصر إلى المغرب ، يطارده الرومان ، ثم يبيده المستوطنون بالكامل ، والذي يمكن التعرف عليه من قبل رجله ، الضخمة ، مظلم جداً ، أحياناً أسود ، اليوم يتواجد في البرية ، و قتل الأسد الأخير للجزائر في عام 1893 من قبل الفرنسيين

كانت أساطير الأطلس هي عامل الجذب الرئيسي في المدرجات في معارك المصارعة الرومانية ، واليوم لا يوجد سوى عدد قليل من الأفراد في الأسر ، لا سيما في حديقة الحيوان بالرباط ، وكانت قد عملت الحكومة المغربية من أجل مشروع إعادة تقديمه إلى الطبيعة ، لكنه اضطرت إلى التخلي عنه بسبب إثارة السكان

لبؤة المارابوت في بسكرة عام 1884

فيديو للاسد البربري

 
 

 

 

 : المصادر
Algerie.voyage.over-blog.com
Forum.dzfoot.com

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