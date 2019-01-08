هذه هي أسعار التنازل سكن الإجتماعي "السوسيال"

حددت الحكومة الجزائرية الأسعار النهائية التي ستعتمدها من أجل التنازل عن شقق ومساكن العمومي الإيجاري أو ما يعرف باسم مساكن «السوسيال»، والتي تم توزيعها بين سنتي 2004 و2018.

وكشف مصادر صحفية، بأن وزارة السكن والعمران والمدينة، قد حددت أسعار التنازل عن المساكن الاجتماعية التي تم توزيعها قبل سنة 2004، بـ14 ألف دينار للمتر المربع.

أما فيما يخص المساكن التي تم توزيعها ما بين 2004 و2010 بـ18 ألف دينار للمتر المربع، أما فيما يخص المساكن العمومية الإيجارية التي تم توزيعها خلال الفترة التي تتراوح مابين 2010 و2014 فقد يصل سعرها إلى 28 ألف دينار.