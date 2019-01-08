براهيمي يرفض الاحتفال بسبب ادارة بورتو

كشفت صحيفة ايبولا في عددها الصادر لنهار اليوم بأن ياسين براهيمي من الممكن أن يغادر نادي بورتو في هذا الميركاتو الشتوي

و حسب الصحيفة فإن هناك علاقة متوترة بين النجم الجزائري و رئيس نادي بورتو الذي أكد نيته في تسريح ياسين براهيمي قبل أن ينتهي عقده

ورفض ياسين براهيمي الاحتفال بالهدف نظرا لغضبه الشديد من رئيس النادي رغم أن الطاقم الفني لبورتو يرفض قطعيا بيع اللاعب

و يملك الغزال الأسمر العديد من العروض من الدوري الفرنسي و الأنجليزي و الايطالي كذلك , و حسب أغلبية التوقعات فمن الممكن أن يغادر