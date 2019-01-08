بلماضي يوجه قرار مباشر لـ لاعبي الخضر

بلماضي يوجه قرار مباشر لـ لاعبي الخضر

كشفت تقارير صحفية موثوقة بأن الناخب الوطني جمال بلماضي قد نبه جميع اللاعبين من فقدان مستواهم قبل بداية كأس افريقيا

و كان المدرب الجزائري قد قدم توصيات مهمة للاعبين المهمين في المنتخب الوطني الجزائري بأن لا يغادرو أنديتهم حاليا و قبل بداية كأس افريقيا

و قد أكد جمال بلماضي في تصريح صحفي مع قناة النهار بأن على اللاعبين التمسك في أنديتهم حاليا أفضل من تغيير الأجواء

و ذلك سيضر أدائهم بكشل عام و ينعكس بشكل سلبي على مستواهم و خاصة و انهم تنتظرهم مهمة كبيرة في الكان 2019

القراءة من دزاير فووت

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