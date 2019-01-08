بلماضي يوجه قرار مباشر لـ لاعبي الخضر

كشفت تقارير صحفية موثوقة بأن الناخب الوطني جمال بلماضي قد نبه جميع اللاعبين من فقدان مستواهم قبل بداية كأس افريقيا

و كان المدرب الجزائري قد قدم توصيات مهمة للاعبين المهمين في المنتخب الوطني الجزائري بأن لا يغادرو أنديتهم حاليا و قبل بداية كأس افريقيا

و قد أكد جمال بلماضي في تصريح صحفي مع قناة النهار بأن على اللاعبين التمسك في أنديتهم حاليا أفضل من تغيير الأجواء

و ذلك سيضر أدائهم بكشل عام و ينعكس بشكل سلبي على مستواهم و خاصة و انهم تنتظرهم مهمة كبيرة في الكان 2019