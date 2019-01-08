ترقية الولايات المنتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحيات قريبا

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، عن ترقية الولايات المنتدبة المستحدثة في الجنوب نهاية 2017 إلى ولايات كاملة الصلاحية، عبر قرار سياسي يُرتقب صدوره قريبا، ما يعني أن عدد الولايات سيتجاوز 48 ولاية، في وقت تعتزم الحكومة إخضاع الولايات المنتدبة المعنية إلى مجموعة من المعايير تحكم الترقية.بدوي وخلال لقائه بالمجتمع المدني للولاية المنتدبة لعين صالح، على هامش الزيارة التي قادته منذ السبت الماضي إلى ولاية تمنراست ولثلاثة أيام مرفوقا، بوزير النقل والأشغال العمومية، قال “بأن القرار السياسي اتخذ والولاية المنتدبة لعين صالح، ستصبح ولاية كاملة الصلاحية في المستقبل”، مبرزًا أن “التقسيم الإداري الجديد، سيمر عبر غرفتي البرلمان للمصادقة عليه في القريب العاجل”، مما يعني أن قرار ترقية الولايات المنتدبة إلى ولايات كاملة سيصدر عبر مشروع قانون معدل للنص التشريعي المتضمن التقسيم الإداري الحالي والذي يضم بصفة رسمية اليوم 48 ولاية، ناهيك عن المرسوم الرئاسي الذي وقعه رئيس الجمهورية نهاية سنة 2017 والذي تقرر بمقتضاه استحداث عشر مقاطعات إدارية عبر 8 ولايات جنوبية.

وإن اكتفى وزير الداخلية بالتأكيد أن التقسيم الإداري الجديد سيأخذ مجراه الطبيعي لاقتطاع تأشيرة البرلمان، دون أن يخوض في المقاطعات المعنية بالترقية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، فقد تكفل بهذا الجانب نيابة عنه، المدير العام للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، عبد الرحمن صديني، في تصريحات له على أمواج القناة الإذاعية الثالثة أمس، إذ تحدث صديني عن آفاق تقسيم إقليمي جديد سيكون من المهم خلاله التأكد من مقومات الولايات المنتدبة التي يمكن أن تؤهلها جاهزيتها إلى مصاف الولاية الكاملة، والولايات المنتدبة التي لا تتوفر على العناصر والمقومات التي تؤهلها للترقية.

في مقابل ذلك، أوضح صديني، أن قرار الرئيس استحداث 14 مقاطعة إدارية، بالمراكز الحضرية الكبرى أو بالعواصم الكبرى وخاصة التي سجلت إقامة مدن سكنية جديدة كالجزائر العاصمة والبليدة وقسنطينة وعنابة ووهران يستجيب لمتطلبات اقتصادية وديمغرافية، ذلك لأن هذه الولايات سجلت استحداث مدن سكنية كبرى تتجاوز قدرة استيعابها 50 ألف سكن مثلما هو الحال بالنسبة للمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة وذراع الريش بعنابة وعلي منجلي بقسنطينة، وكان قد سبق لسكان هذه الأقطاب وأن اشتكوا من غياب الخدمات الإدارية والتجارية وغيرها.

التقسيم الإداري الجديد لمنطقة الهضاب العليا، والذي تأخر مقارنه بالوعود الحكومية المعلنة، أوضح ممثل وزارة الداخلية أن المخطط الخاص بالفصل في مراجعة التقسيم الإقليمي لهذه المنطقة يوجد حاليا قيد الإعداد، مشيرا الى أن الأمر يتعلق بتحديد الحدود الجغرافية لكل مندوبية ودراسة إمكانياتها الاقتصادية والاجتماعية وبناها التحتية وكثافتها السكنية التي تعتبر من العوامل الأساسية لتحديد مدى إمكانية ترقية البلديات إلى ولايات منتدبة أو ترقية هذه الأخيرة إلى ولايات كاملة الصلاحية.

إعلان وزير الداخلية قرار ترقية بعض الولايات المنتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحية، موازاة مع استحداث 14 مقاطعة إدارية نهاية السنة الماضية، يتولى تسير هذه المقاطعات ولاة منتدبون، يؤكد أن الحركة في سلك الولاة ستعلن قريبا، ولا يستبعد أن تتم بعد ترقية الولايات المنتدبة الى ولايات كاملة، رغم أن وزارة الداخلية بدأت تعمل على الملف.