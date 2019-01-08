رسميا.. “الكاف” تمنح شرف تنظيم “الكان” لـ”مصر”

إختارت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، مصر، لتنظيم نهائيات “الكان 2019” وذلك خلال إجتماع أعضائها بالعاصمة السنيغالية “داكار”، صبيحة اليوم الثلاثاء.

وتحصل “المصريون” على 16 صوتا مُقابل واحد لمُنافستها، وإمتناع عضو واحد. ليُستقبلوا المنافسة لخامس مرة في تاريخهم.

وكان “الفراعنة” على مُنافسة مع “جنوب إفريقيا”، من أجل خلافة “الكاميرون” التي سُحبت منها طبعة 2019 لأكبر المُنافسات بالقارة السمراء.

يُذكر بأن كأس إفريقيا لهذه السنة، أسالت الكثير من الحبر، بسبب سوء تسيير هيأة الملغاشي، أحمد أحمد، وإفتقاده للإحترافية اللازمة.

وكان الجميع يُرشح المغرب لإستقبال المُنافسة، ولكن هذه الأخيرة رفضت الترشح، لتترك الصراع منحصرا بين “الفراعنة” و”البافانا بافانا” لا غير.