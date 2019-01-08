الجزائر ـ ثلاثة قتلى في انهيار بورشة عدل في الرحمانية

بلغ عدد ضحايا حادث سقوط ورشة بناء لمشروع سكنات عدل في الرحمانية صباح اليوم الثلاثاء 08 جانفي، إلى ثلاث موتى وجريحين يتواجد أحدهما في حالة حرجة في مستشفى الدويرة.

و حسب ما أكده المكلف بالاعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية للعاصمة خالد بن خلف الله فان أسباب الحادث الذي وقع تمام الساعة السابعة في الرحمانية يتعلق بسقوط سقف الطابق الثاني من البناية التي كانت طور الإنجاز.

و في ذات السياق كشف مصدر من وزارة السكن و العمران والمدنية لـTSAعربي، بأن الورشة محل الحادث تابعة لشركة تركية تعمل بالمناوبة مع شركة جزائرية، مشيرا بان الوزير امر بفتح تحقيق استعجالي لتحديد أسباب الحادث الذي أودى بحياة ثلاث عاملين و جرح اثنين تم نقلهم الى مستشفى الدويرة.

و كان وزير السكن عبد الوحيد تمار قد قطع زيارته الى بعض المؤسسات التعليمية رفقة وزيرة التربية نورية بن غبريت و والي العاصمة عبد القادر زوخ، ليتوجه الى مكان الحادث بالرحمانية و بعدها الى مستشفى الدويرة حيث وقف على ضحايا الحادث و تعهد بالتحقيق في الموضوع .