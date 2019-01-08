بالفيديو... براهيمي يواصل الإبهار بثنائية جديدة

واصل الدولي الجزائري ياسين براهيمي عروضه القوية مع ناديه بورتو، بعدما قاده للفوز ضد ناسيونال ماديرا في الدوري البرتغالي، بعدما سجل هدفين، أكدا من خلالها على علو كعبه، الأول في الدقيقة الـ32، قبل أن الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 57.

ووصل الاعب السابق لنادي غرناطة الإسباني للهدف السادس منذ بداية الموسم في الدوري البرتغالي.

ونال براهيمي الثناء عقب اللقاء من قبل مدرب بورتو، بالإضافة لوسائل الإعلام المحلية التي أشادت كثيرا بالمستويات التي بات يقدمها براهيمي.