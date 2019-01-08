وُصفت بالعنصرية: الإعلامية الكويتية مي العيدان تسخر من ملكة جمال الجزائر

لا تزال ملكة جمال الجزائر 2019، خديجة بن حمو تثير الحدث، هذه المرة كانتمحل سخرية من طرف الاعلامية الكويتية مي العيدان.

ونشرت العيدان مقطع فيديو للحظة تتويج خديجة على حسابها عبر تطبيق “انستغرام” وارفقتها بتعليق ساخر قالت فيه: “بذمتكم هذه ملكة جمال الجزائر، يعني أقوى مزة بالجزائر، والله على بالي اثيوبيا مضيعه بالحرم”. لتنهال عليها تعليقات النقد ووصفها بالعنصرية، بحسب موقع دنيا الوطن.

وأثار تتويج بن حمو جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين من اعتبرها غير جميلة، وآخرون اعتبروا انتقادها عنصرية مقيتة.

و بدورها، ردت ملكة جمال الجزائر على منتقديها، في لقاء مع قناة “الجزائرية 1” الفضائية، قائلة إنها “تتمنى الهداية لمن ينتقدونها، وأن يبارك الله ويحفظ من يشجعها”.