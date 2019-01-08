بالفيديو .. هيونداي تكشف عن سيارة بأرجل تسير وتتسلق الجبال

قدمت شركة هيونداي الكورية الجنوبية الاثنين، مركبة رباعية الأرجل ، نصف سيارة ونصف روبوت، قادرة على السير وعلى “المشي” و “الزحف” للوصول إلى التضاريس الوعرة في بعثات الإنقاذ على سبيل المثال. .

وقال جون سوه ، رئيس مجموعة المشاريع المستقبلية في عرض صحفي عشية الافتتاح الرسمي لمعرض الالكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس “ماذا لو أن سيارة مصممة مع الروبوتات يمكن أن تنقذ الأرواح في كارثة طبيعية؟”

ووفقا لهيونداي ، هذه هو “أول سيارة بأرجل مفصلية”.

وأظهر مقطع فيديو قصير مختلف التطبيقات الممكنة لل Elevate ، والتي يمكن استخدامها كسيارة إسعاف لالتقاط ونقل الضحايا على التضاريس الوعرة.