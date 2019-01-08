إدخال أموال قطرية إلى غزة بشرط..

أفادت وسائل إعلام صهيونية، اليوم الثلاثاء، بأنه من المتوقع وصول الدفعة الثالثة من المنحة القطرية لقطاع غزة خلال يومين.

وقالت القناة العاشرة العبرية، إن قطر والمبعوث الخاص الدولي نيكولاي ملادينوف، أبلغا حماس مساء أمس الإثنين، بأن الدفعة الثالثة ستصل القطاع خلال يومين.

وحسب القناة، فإن قطر ستحول الأموال إلى غزة، مساء الخميس المقبل، بشرط عدم تصعيد الأوضاع الأمنية في القطاع.

وجاء هذا التقرير مناقضا لما تحدث عنه الإعلام العبري، أمس الإثنين حول اتخاذ الحكومة قرار تجميد نقل الأموال القطرية لغزة بدعوى "التصعيد الأخير جنوبي القطاع، وإطلاق قذيفة من غزة" قبل يومين.