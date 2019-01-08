تفكيك خلية إرهابية بالمغرب

فككت الشرطة المغربية خلية إرهابية تنتمي لتنظيم ما يعرف بـ " داعش" مكونة من ثلاثة أشخاص شمالي البلاد.

أفاد المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء، بتفكيك خلية إرهابية، مكونة من ثلاثة عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 18 و31 سنة، ينشطون بمدينتي الناظور والدريوش.

وقال نفس المصدر، أن هذه العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية، وأسلحة بيضاء عبارة عن سيوف وساطور وشاقور ورمح، وبندقيتي صيد، وخراطيش، وبذلات عسكرية ورسوم لأسلحة نارية، ومخطوطات تمجد الفكر المتطرف، إضافة إلى كمية من الكبريت وبطاريات وأسلاك كهربائية.

وتفيد الأبحاث الأولية أن أفراد هذه الخلية الموالين لـ "داعش"، كانوا بصدد التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة، وذلك بعد اكتساب مهارات في مجال صنع المتفجرات والعبوات الناسفة والسموم.