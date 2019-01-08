تونس: عدادات الكهرباء تتجسس على المواطنين

حذر رئيس الهيئة الوطنية لحماية البيانات الشخصية في تونس شوقي قداس، من وجود عدادات كهرباء وغاز تقوم بـ"التجسّس" على العائلات التونسية.

وحسب راديو"ديوان أف أم" التونسي، دعا قداس الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى ضرورة احترام قواعد حماية البيانات الشخصية عبر إعلام المواطنين بصفة مسبقة بطريقة عمل هذه العدادات واستشارتهم حول رغبتهم من عدمها في تركيبها بمنازلهم حتى لا تتحول إلى مشروع "جوسسة" على حد تعبيره.

وأوضح قداس أنه بإمكان الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن تتحصل على أدقّ البيانات الشخصية لصاحب المنزل الموصول بالعداد الذكي، ومن ذلك معرفة توقيت دخوله ومغادرته للمنزل ومستوى عيشه من خلال تحليل بسيط للبيانات التي تتحصل عليها الشركة من خلال العداد الجديد.

وتساءل قداس عن مصير البيانات الشخصية التي تستمدها الشركة التونسية للكهرباء والغاز من العدادات والضمانات التي يمكن أن تقدمها الشركة لعدم استغلالها بشكل سلبي، مشيرا إلى رفض 70 بلدية في فرنسا مشروع تركيب العدادات الذكية.

من جانبه نفى رئيس إقليمي صفاقس الشمالية والجنوبية بالشركة التونسية للكهرباء والغاز علي ضياف، إمكانية تزويد العداد الذكي للشركة بمعطيات شخصية، مبينا أنه لا يختلف عن العداد الميكانيكي سوى بتحسين مستوى جودة الخدمات التي تقدمها الشركة وتسهيل عملية رفع حجم الاستهلاك من العداد.

يشار إلى أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستشرع قريبا في تركيب 430 ألف عداد كهربائي ذكي في صفاقس في مرحلة أولى من إرساء مشروعها النموذجي للشبكة الذكية، على أن يقع تعميمها تدريجيا على مختلف الولايات التونسية.