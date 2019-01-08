ملايين الصراصير تغزو مكة المكرمة واستنفار السلطات السعودية لمكافحتها (فيديو)

غزت الملايين من الصراصير والجراد منطقتي مكة المكرمة وجد، الاثنين، وهو ما استنفر السلطات السعودية لمحاربتها.

وقالت أمانة مكة المكرمة في بيان لها بحسب وسائل اعلام سعودية أنها “توضح أن هذه الحشرة تسمى الجنادب السوداء (الجداجد) أو ما يسمى صرار الليل من الحشرات المهاجرة”.

وأضافت أنه “تم توجيه كافة الفرق المتخصصة للعمل في المكافحة للقضاء على هذه الحشرات بعدد (22) فرقة مكونة من (138) فرداً و(111) جهاز مكافحة، وقد تم التركيز على مواقع توالدها وتكاثرها بغرف تفتيش الصرف الصحي ومناهل مياه الصرف المكشوفة حول ساحات الحرم المكي الشريف ودورات المياه المحيطة بالساحات بمنطقة القشاشية”.

وبحسب موقع سبق السعودي فقد وجَّه أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، فِرق الإصحاح البيئي التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالعمل في أعمال مكافحة حشرة “صرصور الليل” على مدار الساعة، وفي جميع أنحاء مكة المكرمة؛ حتى يتم التخلص منها والقضاء عليها.