هذه هي أسباب السقوط الجزئي لورشة بالرحمانية

كشف مدير الحماية المدنية لولاية الجزائر، محمد تيغريستين، اليوم الثلاثاء، أنه تم إستقبال مكالمات على الساعة السابعة صباحا اليوم، بعد وقع حادث إنهيار ورشة بناء بالرحمانية في الجزائر العاصمة.

وكشف مدير الحماية المدنية، عن مصرع شخصين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في هذه الورشة، والعملية لاتزال مستمرة.

وأضاف تيغرستين، أن من المحتمل سقوط الورشة بسبب نزع الألواح من سقف حديث التشييد.

للإشارة فإن الورشة تابعة لشركة تركية، يتمثل في مشروع 2000 مسكن عدل