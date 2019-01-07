انهيار في أسعار الماشية!

تتواصل خسائر الموالين من يوم لآخر منذ الإعلان عن وباء طاعون المجترات الصغيرة والحمى القلاعية، حيث أكد العديد من الموالين في تصريحات لـ«البلادذ، أن مواشيهم أضحت عالة عليهم مع استمرار إغلاق أسواق الماشية المعروفة في العديد من الولايات، الأمر الذي أدى إلى انهيار أسعارها بشكل غير مسبوق، مشيرين إلى أن أسعار رؤوس الأغنام التي يتم عرضها في أسواق موازية وعلى جوانب أسواق الماشية الرسمية عرفت انخفاضا وصل إلى حدود 7000 دينار للرأس.

فمثلا كان سعر النعجة قبل انتشار الوباء في حدود 27000 دينار إلا أن هذه الأيام سعرها لم يتعد 20000 دينار فقط. وبالنسبة لسعر الخروف ان في حدود 30000 دينار وسعره هذه الأيام لا يتعدى 22000 دينار كأقصى تقدير، زيادة على إنخفاض أسعار الكباش بحوالي 6000 دينار الأمر الذي زاد من متاعب الموالين الذين اضطر العديد منهم إلى بيع مواشيهم بهذه الأسعار لكونهم وجدوا أنفسهم مجبرين على ذلك مخافة أن يزحف مرض طاعون المجترات الصغيرة والحمى القلاعية باتجاههم وهو ما يزيد من خسارتهم في ظل الارتفاع المستمر للأعلاف.

وأضاف بعض الموالين أنهم وقفوا على أنه كلما زاد الحديث عن وجود أمراض تصيب الماشية كمرض الطاعون إلا وتشبعت التجمعات التجارية التي يلجأ إليها الموالون بعد إغلاق أسواق المواشي الرسمية بتجار المناسبة الذين يعملون على شراء أعداد كبيرة من رؤوس الأغنام، مستغلين تدني الأسعار ومخاوف الموالين من هلاك الماشية. ويشير هؤلاء إلى أن هذا الوضع عايشوه خلال أزمة الحمى القلاعية في السنوات الماضية، وهو الوضع الذي يعيد نفسه هذه الأيام، بعد عودة الحديث عن مرض الطاعون والحمى القلاعية وأمراض أخرى في صفوف الماشية والخوف من إمكانية تواصل إغلاق الأسواق لمدة طويلة.

كما تحدث موالون بالقول “إنهم لمسوا وأحسوا أن هناك نوايا مسبقة لمواصلة تكسير أسعار الماشية من خلال الترويج لوجود الأمراض والطاعون في التجمعات التجارية حتى يسارع الموالون إلى بيع مواشيهم والتخلص منها مخافة هلاكها” ليجدوا تجار المرحلة أمامهم يشترون مواشيهم جملة واحدة وبأسعار متدنية. ودعا الموالون إلى ضرورة تدخل المصالح المختصة والعمل على تخفيض أسعار الأعلاف وفتح دواوين الحبوب من اجل التزود بالشعير والأعلاف لتفادي المزيد من الخسائر، خاصة أن تجار الأعلاف استغلوا هذا الظرف فرفعوا الأسعار أيضا وهو مازاد من متاعب الموالين الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة ثلاث جبهات: الأولى اتساع رقعة مرض الطاعون والحمى القلاعية والثانية ارتفاع أسعار الأعلاف والشعير بالخصوص، والثالثة تدني أسعار الماشية واستغلال ذلك من قبل تجار المناسبة.