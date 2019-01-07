أمطار وثلوج على أغلب الولايات ابتداء من الأربعاء

ترتقب مصالح الأرصاد الجوية، تغيرا نوعيا للطقس ابتداء من الأربعاء، بقدوم اضطراب جوي نشيط الفعالية، محملا بأمطار وثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية التي يزيد علوها عن الألف متر، لتزاد الوضعية ابتداء من ليلة الخميس إلى الجمعة مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة في أجواء مناخية شتوية بامتياز.

وحسب آخر التجديدات للخرائط الرقمية، فإن الاضطراب القادم من أوروبا سيكون نشيط الفعالية، من شأنه أن يشمل المناطق الشرقية للوطن يوم الأربعاء قبل أن يزحف تدريجيا إلى المناطق الوسطى، وسيكون محملا بأمطار على أن تتبعه ثلوج على المرتفعات الشرقية، ثم الوسطى ليلة الخميس إلى الجمعة التي يزيد علوها عن الألف متر مع استمرار تراجع درجات الحرارة التي تصل إلى ما دون الصفر على المدن الداخلية.

الاضطراب الجوي الجديد، والذي سيكون محملا بأمطار معتبرة، سيخص أولا الولايات الشرقية بدءا من جيجل، بجاية، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق اهراس وغيرها من الولايات الشرقية الأخرى، على أن يصل إلى الولايات الوسطى ليلة الخميس إلى الجمعة في انتظار أن يصل إلى الولايات الغربية.. والله اعلم.

ويعدّ هذا الاضطراب الأول منذ حلول فصل الشتاء الذي ينتظر منح كميات معتبرة من الأمطار، وسيبدد معه مخاوف الفلاحين بعد ما كانت أخبار أولية تفيد أن شهر جانفي سيكون جافا