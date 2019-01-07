وفاة مغني الراي هواري المنار بعد خضوعه لعملية تجميلية

توفي اليوم الإثنين مغني الراي المعروف باسم هواري المنار بعد خضوعه لعملية جراحية تجميلية في إحدى العيادات بسيدي يحيى في العاصمة، حسب ما أفاد مراسلنا بوهران .

وحسب مراسلنا بوهران ، فقد كان هواري المنار بصدد إجراء عملية شفط الدهون في عيادة خاصة بسيدي يحيى في العاصمة ، قبل أن يتوفى تحت التخدير الذي يسبق العملية.

وأكدت عدّة مغنّين مقرّبين من هواري المنار ، وفاته في عيادة خاصة بعد خضوعه لعملية تجميلية ، مطالبين متابعيهم على صفحات التواصل الاجتماعي بالدعاء له بالرحمة والمغفرة ، فيما تنقلت عائلة الراحل إلى العاصمة فور سماعها بخبر وفاته في عيادة خاصة بالعمليات التجميلية ، حسب ما أفاد مصدر مطلع لـ"البلاد.نت".