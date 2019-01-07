تقرير أمريكي: أزيد من 13 مليون جزائري يرغبون في مغادرة بلدهم

يكشف أحدث مسح لمعهد “Gallup” الأمريكي الشهير للأبحاث والدراسات، أن ما نسبته 31 في المائة من الجزائريين (حوالي 13 مليون و400 ألف) يرغبون في الهجرة من بلدهم “بشكل دائم” إذا ما أتيحت لهم الفرصة في ذلك، وذلك نظير قساوة متطلبات الحياة، بالإضافة إلى بيئة تكاد تنعدم فيها فرص الشغل، وفجوة مسجلة في توزيع التنمية وتقسيم الثروة، بينما أحصى ما نسبته 40 في المائة من الجزائريين من ذوي الكفاءات والشهادات العليا (العقول) محل احتمال للهجرة خلال العامي 2015 و2017.

وتضع الدراسة الأمريكية من خلال مؤشرها “صافي الهجرة المحتمل” بين الفترة 2015 إلى 2017، والذي شمل 500 ألف مستجوب من 150 بلدا في العالم، الجزائر من بين البلدان الأكثر تسجيلا لطلبات الهجرة، سواءً بطريقة قانونية أو غير مشروعة، حيث يرغب 31 في المائة من الجزائريين في الهجرة “بشكل دائم” نحو الخارج في حال أتيحت لهم الفرصة المناسبة، ما يعني البحث عن حياة “ميسورة”، أكثر جودة واستقرارا من حيث المداخيل والإمكانات، فيما وصلت نسبة هجرة العقول المحتملة 40 في المائة، لتؤكد بذلك حقيقة النزيف الذي بات يعصف البلاد من حيث الإطارات والكفاءات، سواء بسبب الإمكانات والرواتب المحفزة هناك، أو بسبب استقرار بيئة العمل وتقديرها للموظفين.

44 بالمائة من الشباب يحلم بهجرة “دائمة”

ومقابل ذلك، أبدى ما نسبته 44 في المائة من الشباب الجزائري رغبتهم في الهجرة “الدائمة” نحو الخارج، في وقت تستحوذ فيه فئة الشباب على أكبر نسبة سكان بالجزائر.

هذا، وقام المعهد خلال الدراسة بقياس “صافي المكاسب والخسائر المحتملة” إلى السكان البالغين في البلاد، بطرح أولئك الذين يرغبون في الخروج من بلد من أولئك الذين يرغبون في الانتقال إلى بلد آخر.

كما يوضح مسح “Gallup“، أن “النسب المسجلة للجزائريين الراغبين في الهجرة نحو الخارج، تشكّل خسارة نسبية محتملة للعدد الإجمالي للسكان بذات النسبة، ما يوحي إلى أن البلاد خسرت بشكل محتمل نحو 31 في المائة من إجمالي سكانها، 44 في المائة يمثلون فئة الشباب، و40 في المائة الإطارات والكفاءات المهنية “المحتملة” بين العامي 2015 و2017.

نسب متقاربة بين دول المغرب العربي

وعلى الصعيد المغاربي، أبدى نحو 19 في المائة من المغاربة رغبتهم في الهجرة بشكل “دائم” من بلدهم في حال أتيحت لهم الفرصة في ذلك، 29 في المائة يندرجون في فئة الشباب، بينما لم ترد نسبة المغاربة في مؤشر “هجرة العقول” نحو البلدان الأجنبية. وبالنسبة للجارة الشرقية تونس، أبدى ما نسبته 27 في المائة من التونسيين رغبتهم في الهجرة “بشكل دائم” إلى الخارج، يمثل 44 في المائة فئة الشباب، في حين بلغت النسبة 44 في المائة لدى الإطارات والكفاءات التونسية “المحتملة” الراغبة في الهجرة “بشكل دائم”.

أما نسبة الليبيين الراغبين في الهجرة بشكل دائم، فلم تتجاوز عتبة 16 في المائة، وهي نسبة أقل بكثير من الجزائر وتونس والمغرب، بينما بلغت نسبة هجرة العقول المحتملة لدى الليبيين 25 في المائة، وهجرة الشباب بـ19 في المائة.