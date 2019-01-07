بنزين الجزائر بين الأرخص عربيا

حلت الجزائر في المركز الرابع عربيا في ترتيب أرخص أسعار البنزين، حيث نشر موقع «غلوبال بيتروبيس» المتخصص بأسعار الوقود تقريرا يتضمن قائمة بأسعار البنزين في العالم، أين جاءت بعض الدول العربية في مقدمة قائمة الأرخص، بينما تصدرت الدول الأوروبية قائمة الأغلى إلى جانب هونغ كونغ، حيث تأتي فلسطين في المرتبة الأولى عربيا بـ 1.73 دولار لكل لتر وتليها اليمن بـ 1.58 دولار، الأردن بـ 1.36دولار والمغرب بـ 1.07دولار، أما بالنسبة للأرخص فتتصدر ليبيا الترتيب بـ0.11 دولار، السودان بـ 0.13 دولار، الكويت بـ 0.34 دولار ثم الجزائر بـ 0.35 دولار.