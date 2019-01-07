صراع بين صلاح وماني وأوباميانغ للفوز بالجائزة

ترقب الثلاثاء محبو كرة القدم الأفريقية بصفة عامة والجماهير العربية على وجه الخصوص كشف النقاب عن الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2018، المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، خلال حفله السنوي الذي ينظمه بالعاصمة السنغالية داكار.

وتعتبر هذه هي الجائزة الأهم والأرفع للاعبي الكرة في القارة السمراء، إذ انطلقت نسختها الأولى عام 1970 عبر مجلة “فرانس فوتبول” حتى عام 1994، فيما بدأ الاتحاد الأفريقي تنظيمها عام 1992 حتى وقتنا الحالي.

ويتنافس هداف فريق ليفربول الإنجليزي، النجم الدولي المصري محمد صلاح، مع زميله السنغالي في الفريق الأحمر ساديو ماني، بالإضافة إلى مهاجم آرسنال الإنجليزي، الغابوني الدولي بيير إيميريك أوباميانغ، لتتجدد المواجهة بين اللاعبين الثلاثة عقب انضمامهم للقائمة النهائية المرشحة للحصول على الجائزة في عام 2017، والتي حسمها صلاح لصالحه في النهاية.

ويسعى “الفرعون المصري” لمواصلة هوايته في حصد الجوائز والألقاب الفردية، والاحتفاظ بالجائزة التي توج بها في العام الماضي، إذ يبدو هو المرشح الأوفر حظاً لنيل الجائزة المرموقة وإهداء الكرة العربية الجائزة للعام الثالث على التوالي، بعدما سبق أن أحرزها النجم الجزائري رياض محرز في 2016.

ويأمل محمد صلاح في الانضمام لقائمة أساطير الكرة الأفريقية الذين توجوا بالجائزة مرتين متتاليتين.

وتضم القائمة السنغالي الحاجي ضيوف، الفائز بالجائزة عامي 2001 و2002، والكاميروني صامويل إيتو عامي 2003 و2004، قبل أن يحصدها للمرة الثالثة على التوالي عام 2005، والإيفواري يايا توريه، الذي فاز بها عامي 2011 و2012، وواصل الاحتفاظ بها عامي 2013 و2014.