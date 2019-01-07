عزوف المواطنين عن شراء اللحوم الحمراء بسبب الحمى القلاعية .. والوزارة تُطمئن

تشهد محلات بيع اللحوم”القصابات” خلال هذه الأيام، ركودا كبيرا في حركة البيع مع ارتفاع أكبر في الأسعار، بسبب ظهور وباء الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة .

فرغم تطمينات الوزارة الوصية للمواطنين بسلامة اللحوم، واتخاذها بشكل استعجالي لعديد الإجراءات الوقائية بما فيها غلق أسواق بيع المواشي ومنع تنقل هذه الأخيرة عبر الولايات.

حسبما أكدته المديرة الفرعية لمديرية المصالح البياطرة بوزارة الفلاحة فيروز بن دحمان، يبقى المواطن متخوف بخصوص لحوم الأغنام.

وقد طمأنت المتحدثة،في تصريح لـ”النهار” المواطنين بعدم التخوف من استهلاك اللحوم لأنها تخضع للمراقبة الصحية قبل بيعها على مستوى “القصابات” ضف أن الوباء لاينتقل الى الانسان بل من الحيوان الى الحيوان .

وقد أدى هذا الوضع لارتفاع اسعار اللحوم الحمراء لاعلى مستوياتها، فيما انتعشت محلات بيع اللحوم البيضاء بعد توجه المواطنين لإقتنائها .