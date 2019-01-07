محرز ثاني أغلى اللاعبين العرب (وثيقة)

احتل الدولي الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، المركز 54 عالميا ضمن قائمة أغلى 100 لاعب في العالم حاليا ممن ينشطون في أقوى البطولات الخمس الكبرى، وذلك وفقا لما كشف عنه المركز الدولي للدراسات الرياضية، في تقرير له تم نشره مؤخرا، فيما جاء الفرانكو جزائري، حسام عوار لاعب أولمبيك ليون الفرنسي في المرتبة 61 عالميا.

وقد بلغت قيمة محرز الذي شارك في 29 مباراة الموسم الحالي و سجل 8 أهداف وصنع 6، ما قيمته 76 مليون أورو، فيما بلغت القيمة السوقية لعوار 74.1 مليون أورو، وهي القائمة التي شهدت أيضا تواجد المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي الذي تواجد في المرتبة الخامسة بقيمة 185.8 مليون أورو، متفوقا على نجوم عالميين كبار على غرار الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي جاء في المركز السابع بقيمة 171.9 مليون أورو، فيما تواجد رونالدو في المركز الـ 19 عالميا بقيمة 127.2 مليون أورو.

علما أن القائمة شهدت تصدر الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة 218 مليون أورو، تبعه الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير في المرتبة الثانية بقيمة 200 مليون أورو.