الشرطة تُغرم شاباً لأنه قال “الله أكبر”

طالبت الجماعات المسلمة في سويسرا الشرطة بتوضيح عن سبب تغريم شاب أكثر من مائتي دولار لقوله “الله أكبر” في مكان عام، وفق ما نقل موقع قناة “بي بي سي عربي”، الاثنين.

ويقول الشاب، إنه كان يحيي أقرانه خارج المركز الثقافي التركي في مدينة شافهاوزن، عندما احتجزه ضابط يرتدي ملابس مدنية، واقتيد إلى مركز للشرطة، ثم تم تفتيشه وتغريمه.

وقال متحدث باسم جماعة مسلمة سويسرية، إن التعبير يعتبر عادياً بالنسبة للمسلمين، ولا يمثل مشكلة سوى للغرباء الذين يسمعونها في سياق الإرهاب.