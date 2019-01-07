يناير 2969 : الجزائريون يستعدون للاحتفال في الذكرى السنوية الأولى لترسميه

يستعد الجزائريون للاحتفال برأس السنة الأمازيغية، التي تصادف 12 جانفي من كل سنة، وتعد هذه الذكرى السنوية الاولى لترسيمه عيدا وطنيا، سيتم الاحتفال به في كل ربوع الوطن.

وأعطيت اليوم الاثنين 7 جانفي، بتيزي وزو، إشارة انطلاق النشاطات الخاصة بالاحتفال بيناير 2969 التي تتزامن و الذكرى السنوية الأولى لترسيمه كعيد وطني و ذلك من طرف السلطات المحلية.

و حضر حفل الافتتاح، الذي احتضنته دار الثقافة مولود معمري، حوالي 35 عارضا من مختلف مناطق البلاد عبروا عن رضاهم للمشاركة في هذا الاحتفال تحت شعار “ينّاير: مرجعية وطنية وتاريخية وتذكارية تعكس العمق الثقافي والمصير المشترك للأمازيغ”.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت مديرة الثقافة المحلية، نبيلة قومزيان، أن ينّاير يعكس “المشاركة والتواصل” الذي يحتفل به شعب شمال أفريقيا “في فرح وعيش مشترك وتضامن”، و استدلت في ذلك بالممارسات الاجتماعية التي تتناسب مع “القيم والمبادئ المحددة لتعاليمنا وثقافتنا في المعرفة و المتمثلة في التضامن والتواصل والأخوة وروح المساعدة المتبادلة”.

و بالمناسبة، اكد والي الولاية،عبد الحكيم شاطر، على أهمية الاحتفال بيناير مضيفا ان تكريسه عيدا وطنيا من طرف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، هو “مبادرة مهمة تعزز الثقافة والهوية الوطنية”.

عادات وتقاليد

وللجزائريين عادات وتقاليد خاصة توارثوها أبا عن جد، في الاحتفال بيناير، أبرزها إعداد أكلات تقليدية خاصة في هذه الليلة لتمييزها عن بقية ليالي السنة، ولإضفاء طابع الفرح عليها، حيث تختلف نوعية الأكلات من منطقة إلى أخرى على غرار الشخشوخة والكسكس والبغرير والخفاف وغيرها.

ويحرص سكان منطقة القبائل على ذبح ديك عن الرجال ودجاجة عن النساء ويعتبرونه فالا يقيهم من الحسد والعين.

وتعتبر هذه الولائم ذات بعد اجتماعي وثقافي للاحتفال، تلتقي فيه العائلات على موائد لبعث اللحمة بينها، كما تحرص العائلات على جمع افرادها على طاولة الاحتفال بيناير الذي لا يمكن ان يكتمل دون تقليد “التراز”، الذي يجمع بين مختلف أنواع المكسرات كرمز من رموز الرضا بتوديع العام القديم والتفاؤل باستقبال العام الجديد.

وبالاضافة الى الأطباق الشهية، تتميز الاحتفالات أيضا بالأهازيج والرقص والألعاب التقليدية والعروض المسرحية وعروض الفروسية.