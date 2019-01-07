الشيخ بن حنفية: “لا يجوز الاحتفال بيناير فهو من عادات الجاهلية”!

قال رئيس لجنة الإفتاء في جمعية العلماء المسلمين، الشيخ زين العابدين بن حنفية، إن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية غير جائز، وهو من عادات الجاهلية، وأوصى بعدم تخصيص أكل وشرب لذاك اليوم الذي يوافق 12 جانفي الجاري.

وذكر الشيخ، في كلمة صوتية، رد من خلالها على سؤال يتعلق بحكم الاحتفال بيناير، قائلا “الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الذي يوافق 12 جانفي، ويسمونه يناير، ويروجون له إعلاميا، أن أحد ملوكهم انتصر على أحد ملوك مصر، ويخصصون لذلك طعاما وفواكه معينة، لا يجوز الاحتفال به”.

وحسب نص الكلمة، فإنه لا يجوز كذلك الاعتماد على الحساب الشمسي، دون الحساب القمري، لكنه قدر بضرورة الترافق بين الحسابين، وعاد في موقع آخر ليؤكد “الاحتفال به غير جائز... هو يضار بأعياد المسلمين، عيدي الفطر وعيد الأضحى”، وأرفق فتواه بآيات وأحاديث شريفة تؤكد على الحساب القمري.

وكان الشيخ بن حنفية، قد أفتى بعدم جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، رغم أن الجمعية التي ينتمي إليها تحتفل بالمولد النبوي، بل أعدت برنامجا واسعا والمناسبة، ومع اشتداد اللغط، قالت الجمعية إن موقف الشيخ لا يلزمها، وأن الاختلاف من سنن الحياة.

وفي الغالب، لا يتم نشر فتاوى الشيخ بن حنفية، على الصفحة الرسمية للجمعية في فايس بوك، إذا كانت تتعارض مع بعض قناعاتها.