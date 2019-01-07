وسط التهاب الأسعار : طاولات الخضر والفواكه الفوضوية ملاذ أصحاب الدخل الضعيف

أصبحت طاولات بيع الخضر و الفواكه الفوضوية المنتشرة عبر أسواق الأحياء الشعبية ملاذ النسبة الأكبر من الجزائريين، هربا من التهاب الأسعار الذي يفرضه التجار النظاميين، و بفارق يتراوح ما بين 50و100دج بين أسعار الأسواق النظامية و الطاولات الفوضوية، يجد أصحاب الدخل المتوسط الضعيف ضالتهم في تلك الأسواق التي باتت تحمل إسم “أسواق الرحمة” وإن كانت تعرض سلعا أقل جودة.

خضر وفواكه من الدرجة الثانية للزوالية

وسط حركة بيع وشراء كبيرة جدا في سوق الخضر والفواكه في ساحة الشهداء، والتي يحرّكها أصحاب الطاولات الفوضوية بمنطق “اشتري يا فقير”، عارضين سلعهم من الخضر والفواكه المختلفة بأسعار يجدها زبائن هذه السوق من أصحاب الدخل البسيط رحيمة بهم متناسبة إلى حد ما مع قدرتهم الشرائية. ويسمي السيد رشيد (متقاعد) سوق ساحة الشهداء بـ ” الرحمة”، مؤكدا بأنه يمكنه بـ1000دج أن يقتني قفة كاملة من الخضر و الفواكه التي تكفيه لمدة أسبوع كامل، و هو ما لا يمكن أن يحققه في الأسواق النظامية. ويشير محدثنا بأنه يمكنه أن يوفر إلى غاية 50دج في الكيلوغرام الواحد عند شراءه من تلك الطاولات التي تعرض حسبه أسعارا ترأف إلى حد ما بالجزائريين الذين يشهدون ارتفاعا كبيرا في سعر الخضر والفواكه منذ قرابة السنة دون أي انخفاض.

وفي جولة بين أصحاب تلك الطاولات غير المرخصة من قبل مديرية التجارة، لمسنا انخفاض مؤشر الأسعار لدى هؤلاء التجار الذين يعرضون البطاطا بـ 35 دج والبصل بـ 25دج والجزر بـ 30دج والطماطم بـ 60دج والفلفل الأخضر والحار بـ 100 دج والكوسة (القرعة) والفول والبازلاء بـ100 دج و الفاصولياء الخضراء بـ220دج. ورغم نوعية الخضر التي بدت أقل من مستوى الجودة المعروضة على مستوى الأسواق النظامية، إلاّ أنها بدت في مستوى جودة ليس سيئا خاصة فيما يتعلق بالخضر الموسمية على غرار الفول والبازلاء والفاصولياء الخضراء، وهو نفس حال الفواكه التي تشهد اقبالا كبيرا على مستوى الطاولات بأسعار جد مقبولة حيث يعرض البرتقال بـ 60 دج واليوسفي بـ 150دج والموز بـ280 دج.

وعن سبب انخفاض الأسعار في تلك الأسواق، يؤكد واحد من أصحاب تلك الطاولات، بأن العمل وسط الأحياء الشعبية يفرض على التاجر لائحة أسعار لا يمكن تجاوزها، مشيرا أن أغلب الناس في الاحياء الشعبية لا تتجاوز رواتبهم الـ30 الف دج و عليه فلا يمكنه تحمل غلاء الأسعار خاصة حين يتعلق الامر بالخضر الأساسية على غرار البطاطا و البصل و الطماطم. و يؤكد محدثنا بان هامش ربحه لا يتجوز في اغلب الأحيان الـ10دج/كلغ، و ذلك لضمان القدرة الشرائية لزبائنه، و عن جودة السلع قال محدثنا بأنه حيث يدخل أسواق الجملة لا يقصدر تجار الدرجة الأولى لأنه يعرف جيدا نوع السلع الذي تستجيب لمستوى زبائنه المادي حيث يضطر الى اقتناء سلع أقل جودة و لكن ليست سيئة.

بين 50 و 100 دج فارق في الاسعار

حملنا لائحة أسعار الطاولات الفوضوية على بعد أمتار من سوق ساحة الشهداء، متوجهين إلى سوق كلوزال للخضر والفواكه في ساحة الشهداء، حيث يفرض أصحاب الطاولات أسعارهم التي تلهب الجيوب، بفارق يتجاوز الـ50 و100دج /الكلغ في مختلف السلع، حيث يعرض التجار الطماطم بسعر يتراوح بين 85و100دج، والكوسة (القرعة) بـ150دج و الفلفل الأخضر و الخس و الفول و البازلاء بـ150دج و الفاصوليا الخضراء بـ300ـدج، والليمون بـ120دج و الأرضي شوكي بـ150دج. فيما تشهد أسعار الفواكه في نفس السوق ارتفاعا يصفه المواطنون بالجنوني حيث يصل سعر البرتقال الى 120دج واليوسفي بـ220 دج و التفاع بـ240دج، فيما لم ينزل سعر الموز عن الـ350دج.

وفي تبريره للفارق الكبير في الأسعار بين طاولات الأسواق المغطاة النظامية وطاولات الأسواق الشعبية، أفاد أحد التجار في سوق كلوزال بأن الأعباء الكبيرة التي يتكبّدها التجار في الأسواق النظامية تؤثر على تسعيرتهم لسلعهم، مشيرا إلى ان أصحاب الطاولات الفوضوية التي عادت ما تنتشر في الأسواق الشعبية لا يدفعون الضرائب ولا يخضعون للرقابة التي تفرض على التجار النظاميين. ورفض محدثنا المقارنة بين سلعه والسلع المعروضة على طاولات سوق باش جراح وساحة الشهداء وسلعه التي يقول بأنها ذات جودة عالية، إضافة الى كونها سلع جديدة لا يمكن أن تتجاوز مدة شراءها من سوق الجملة ثلاثة أيام وذلك حرصا على تقديم أحسن السلع للمواطنين على عكس ما تقدمه الطاولات و السيارات الفوضوية التي تبيع بين الأحياء ايضا و التي عادت ما تبيع للمواطنين سلعا من الدرجة الثانية او الثالثة بأسعار أرخص لكن بجودة رديئة ـيؤكد محدثناـ.