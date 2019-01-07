فرنسا : “السترات الصفراء” تسعى لتتحول إلى حزب سياسي

تسعى تسعى المتحدثة باسم “السترات الصفراء” في فرنسا جاكلين مورو، تحويل حركة السترات الصفاء الى حزب سياسي بهدف الدفاع عن السياسات الاجتماعية، بخسب ما نقلته “فرانس انفو”.

وتسعى جاكلين مورو الى تجسيد الخطوة بفضل مساعدة المحامين والبرلمانيين السابقين، وسيطالب بإصلاحات ضريبية وتجديد السياسات الاجتماعية.

وردا على سؤال، هل ستترأس مورو الجزب الجديد فقالت “أنا لست بحاجة إلى أي ألقاب، أنا أحاول أن أنشئ حزب السترات الصفراء، والفكرة جيدة، كما هو الحال في أي حزب، سيتم اختيار الرئيس من خلال التصويت، ليس المهم من سيترأس الحزب أنا أو غيري، المهم هو إنشاؤه، لتوحيد الناس ضد العنف، واحترام مؤسساتنا”.

وكانت احتجاجات الستراء الصفراء قد بدات منتصف شهر نوفمبرالماضي، وتواصل بشكل آلي، تنديدا بارتفاع أسعار الوقود وكذلك ارتفاع تكاليف المعيشة، ثم امتدت مطالبها لتشمل إسقاط الإصلاحات الضريبية التي سنتها الحكومة والتي ترى الحركة أنّها تستنزفُ الطبقتين العاملة والمتوسطة فيما تُقوّي الطبقة الغنيّة، وعلى الرغم من اتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة الوضع الذي أعلنته سلطات البلاد، تصاحب الاحتجاجات أعمال شغب واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.