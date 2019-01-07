الجزائر العاصمة : هذه طبيعة مخالفات وجنح سائقي السيارات

كشف مصالح أمن الجزائر العاصمة في بيان لها اليوم الاثنين 7 جانفي، عن تسجيل 64 حادث مرور جسماني، أفضى إلى (07) وفيات و(67) جريح خلال شهر ديسمبر المنصرم.

وتعود أسباب هذه الحوادث إلى عدم احترام السرعة القانونية، التجاوزات والمناورات الخطيرة، عدم احترام المسافة الأمنية وعدم استعمال ممر الراجلين.

واللافت للنظر في بيان مصالح الأمن، هو أن سائقي السيارات يرتكبون عددا كبيرا من الجنح تتعلق بمخالفات تفضي أغلبها الى حوادث مرور قد تكون مميتة، حيانا لتساهل السائقين، وأخرى بسبب عدم احترام قوانين المرور.

حيث نجد في مجال جنح المرور، تسجيل (32) جنحة متعلّقة بسياقة مركبة دون الحصول على الرخصة المقرّرة لصنف المركبة المعنية، (32) جنحة متعلّقة بعدم اخضاع المركبة للمراقبة التقنية الدورية، (25) جنحة خاصّة بنقل الأشخاص بدون رخصة، (76) جنحة انعدام بطاقة التسجيل (البطاقة الرمادية)، (32) جنحة انعدام قسيمة السيارات، (132) جنحة انعدام شهادة التأمين و(122) جنحة متعلقة بانعدام محضر المراقبة التقنية للمركبة.

كما تمّ تسجيل (79) سياقة في حالة سكر، (1785) حالة توقّف خطير، (107) لوحة ترقيم غير واضحة و (53) وقوف خطير على ممر الراجلين.

في حين سجّلت ذات المصالح (554) مخالفة عدم وضع السائق لحزام الأمان، (301) مخالفة عدم ارتداء الخوذة من قبل سائقي الدراجات النارية أو الركاب، (89) مخالفة السير على الشريط الاستعجالي دون ضرورة، (56) مخالفة الوقوف على الشريط الاستعجالي دون ضرورة، (76) مخالفة متعلّقة بعدم صلاحية أضواء الكبح (أضواء التوقّف) و(54) مخالفة متعلّقة بانعدام أضواء الطريق أو عدم صلاحيتها.