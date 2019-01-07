إصابة 9 تلميذات في انحراف حافلة بتيزي وزو

أصيبت تسع تلميذات ثانويات في حادث انحراف حافلة مدرسية صغيرة، مساء أمس الأحد (على الساعة 18.00) ببلدية معاتقة (20 كلم جنوب غرب تيزي وزو)، حسبما أعلن اليوم الإثنين في بيان للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، أن عناصر الحماية المدنية لذراع بن خدة والوحدة الرئيسية لتيزي وزوي تدخلت إثر انحراف حافلة مدرسية صغيرة لنقل التلاميذ بأعالي ثانوية بوحمدون ببلدية ودائرة معاتقة.

وأشار إلى أن المصابات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 17 و 23 سنة يعانين من آلام مختلفة دون خطورة و تم نقلهن إلى مستشفى تيزي وزو حيث تم التكفل بهن .