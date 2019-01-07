غينيا تستضيف كأس إفريقيا للأمم سنة 2025

وافقت غينيا على استضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم لسنة 2025 بدلا من 2023.

وأكد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أحمد أحمد، اليوم الإثنين في تصريح صحفي عقب لقائه مع الرئيس الغيني مساء أمس الأحد "أنا سعيد لموافقة غينيا على ترحيل نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي تستضيفها إلى سنة 2025 .

وأنا فخور لكون رئيس الجمهورية ألفا كونديه وافق شخصيا على هذا الترحيل".

وكان الاتحاد الإفريقي اختار سنة 2014، الدول الثلاث المنظمة للدورات المقبلة لكأس إفريقيا للأمم على أن تقام في الكاميرون سنة 2019، وكوت ديفوا ر سنة 2021 وغينيا سنة 2023.

لكن بعد سحب تنظيم دورة 2019 من الكاميرون، قررت الكونفدرالية الإفريقية منح الفرصة للدولة الأخيرة لتنظيم دورة 2021، على أن تقام دورة 2023 في كوت ديفوار، ما وضع غينيا على لائحة الانتظار.

ومن المقرر أن تعلن الكونفدرالية القارية بعد غد الأربعاء الدولة المستضيفة لدورة 2019 بدلا من الكاميرون، علما بأن المنافسة محصورة بين مصر وجنوب إفريقيا.