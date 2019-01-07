25 مهاجرا من بنغلاديش تسللوا للجزائر بمساعدة مسلحين

كشف مدير دائرة الهجرة بوزارة الداخلية، حسان قسيمي، أن 25 مهاجرا من دولة بانغلاديش تم توقيفهم في المناطق الحدودية بعد تسللهم للجزائر من الجنوب بتأطير من الجماعات المسلحة.

وكشف قاسيمي في تصريح نقلته جريدة “الخبر” اليوم، أن 10 مهاجرين من بنغلاديش تم توقيفهم في أدرار و15 مهاجرا من الجنسية نفسها تم توقيفهم في الحدود مع مالي، متسائلا عن غاية هؤلاء من دخول الجزائر والجهات التي تقف وراءهم.

وأفاد المسؤول بوزارة الداخلية أن 150 مهاجرا تم ترحيلهم من تمنراست في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن أغلبهم صدرت بحقهم أحكام قضائية بمنع الإقامة فوق التراب الوطني، وهو ما أدى بالمصالح الأمنية للإستجابة لأحكام القضاء وطردهم من التراب الوطني.

وأرجع قسيمي التعامل الصارم للسلطات الجزائرية مع الملف لكون ” دخول المهاجرين يتم عبر مناطق تتحكم فيها بشكل واضح جماعات مسلحة في كل من مالي والنيجر، وبالتالي فإن مرورهم للجزائر لا يمكن أن يكون إلا بتأطير من هذه الجماعات التي تستفيد من تنسيقها مع شبكات تهريب البشر وهذا في حد ذاته يشكل تهديدا للجزائر”.

وتمسك المتحدث بتعامل الجزائر القانوني ممن خلال إجراء تحقيقات مع الموقوفين، حيث أسفرت تلك التحقيقات عن ارتباط بعضهم بمنظمات مسلحة تعتبرها الجزائر منظمات إرهابية على غرار داعش وجبهة النصرة وأحرار الشام والجيش السوري الحر.

كما فند مدير دائرة الهجرة اتهامات بعض المنظمات الحقوقية بوجود معاملة غير إنسانية مع المرحلين، حيث قال في هذا الصدد: “إن الجزائر عرضت على اللاجئين العرب ترحيلهم بالنتنسيق مع المنظمة العاليمة للهجرة، وبعد أن رفضوا ترحيلهم عبر هذه الآلية أو عبر النقل الجوي اضطرت السلطات الجزائر لتنفيذ القرار القضائي بترحيلهم من التراب الوطني”.