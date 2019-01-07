حكومة الغابون تعلن فشل الإنقلاب العسكري

أعلن وزير الاتصالات والمتحدث باسم حكومة الغابون، غي برتراند مابانغو، بأن الوضع في البلاد تحت سيطرة الحكومة، مؤكدا فشل المحاولة الإنقلابية التي قادها ضباط في الجيش صباح اليوم للإطاحة بالرئيس علي بونغو.

ونقلت مصادر إعلامية عن الوزير الغابوني أن قوات الأمن ألقت القبض على المتمردين، وأن النظام العام سيستعاد بالكامل خلال ساعتين أو ثلاث ساعات.

وفي وقت سابق من اليوم، سيطر ضباط في جيش الغابون على مبنى الإذاعة الوطنية وأعلنوا تشكيل “المجلس الوطني للإصلاح”، معبرين عن شكوكهم في قدرة الرئيس علي بونغو الخاضع للعالج حاليا من جلطة دماغية في المغرب، على الاستمرار في القيام بمسؤوليات منصبه.