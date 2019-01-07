إل جي ستايلر تبشّر بمستقبل العناية الكاملة بالملابس

من خلال الاستعداد لعرض جهاز ستايلر في طراز أنيق بمرآة زجاجية سوداء اللون خلال معرض الإلكترونيات الإستهلاكية (CES) 2019، إل جي

إل جي

تتحدى الحكمة التقليدية عندما يتعلق الأمر بإدارة خزانة الملابس

– تعرض شركة إل جي إلكترونيكس رؤيتها المقنعة للعناية الشاملة بالملابس من خلال نظام ستايلر Styler الثوري وذلك خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الإستهلاكية (CES) 2019. أما المرتبة الأولى في التشكيلة الخاصة بهذا المنتج فهي للباب من المرآة الزجاجية سوداء اللون الحائز على جائزة الابتكار في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية (CES) 2019. كما ستقوم إل جي بالكشف عن نماذج مفاهيمية جذابة ذات قدرة مستقبلية كبيرة تتضمّن ميزات ذكية ومرآة ذكيّة معزّزة للواقع من أجل تجربة أزياء افتراضية جديدة تمامًا.

ويوفّر باب إل جي ستايلر الممتاز من المرآة الزجاجية سوداء اللون جملة من الوظائف بالإضافة إلى الأناقة التي يضفيها على المنزل وذلك بفضل تصميمه الأنيق والحديث وقدرته على الحفاظ على نظافة صحيّة أفضل للملابس. و تبدو مظاهر التطوّر واضحة على الباب الجديد من المرآة الزجاجية الملوّنة بينما تقوم الوحدة دون عناء وفي وقت واحد بالحفاظ على الطابع المنعش للملابس. وتوفّر ميزة التشخيص الذكيّ Smart Diagnosis ™ و تقنية ثينك الذكية SmartThinQ ™ للمستخدمين إمكانية الحصول على مساعدة سريعة ودقيقة وقدرة على الدخول إلى مساعد غوغل بمجرد التلفظ بصوت واحد.

أما تقنية TrueSteam™ من إل جي التي تقضي على أكثر من 99.9 في المئة من الجراثيم والبكتيريا الموجودة في الملابس للحفاظ على خزانة الملابس نظيفة صحيا *، فتتنزّل ضمن الخصائص الجوهريّة لجهاز إل جي ستايلر. إذ تخفض الملابس التي توضع على الشماعة المتحركة التجاعيد والروائح الكريهة بينما يزيل المجفّف بكل لطف الرطوبة بسرعة وبشكل كامل. ويعمل نظام التجفيف بالمضخات الحرارية على تقليل استهلاك الطاقة عن طريق إعادة تدوير الحرارة الصادرة عن الهواء الساخن الرطب داخل جهاز ستايلر و المنبعث من عملية إزالة التجاعيد عن البنطلونات وذلك لضمان مظهر أنيق ومرتب دون تجاعيد وضبط خط تجعد واضح بدون مكواة.

بالإضافة إلى جهاز ستايلر الجديد، سيتمكن زوار معرض الإلكترونيات الإستهلاكية (CES) 2019 من تجربة الحلول الكاملة المستقبلية للعناية بالملابس من إل جي. وتمّ تصميم جهاز ستايلر ذو السعة العالية للعائلات الكبيرة، وهي نسخة موسعة للأجهزة ذات الباب من المرآة الزجاجية سوداء اللون التي يمكن أن تستوعب خمسة ملابس على الشماعات المتحركة، بما في ذلك المعاطف كاملة الطول. وبفضل تقنية ThinQ smarts و المرآة الذكية المعززة، يمكن لجهاز ستايلر ذي السعة العالية أن يقدم تجربة مشخصنة مع اقتراحات لأنماط لباس ذكيّة وقطع ملابس افتراضية، حتى تتيح للمستخدمين شراء الملابس دون تجربتها ماديًا في المتجر.

وصرّح سونغ داي هيون، رئيس شركة إل جي الكترونيكس للأجهزة المنزلية و أجهزة تصفية الهواء:"مع تصميم أنيق وأداء عالي الفعالية، فإنّ جهاز ستايلر الأسود الأنيق من إل جي يرتقي بعملية العناية بالملابس داخل المنزل إلى مستويات أعلى". وأضاف: "نحن متحمسون لتوسيع قدرات هذا الجهاز وجذب العملاء الجدد الذين لا يدركون أن إدارة خزانة الملابس لا تقتصر على الغسيل بالماء والتنظيف الجاف. "



وزوّار معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) 2019

مدعوّون لزيارة الجناح 11100 #في مركز المؤتمرات بلاس فيجاس من 8 إلى 11 جانفي وذلك للتعرّف على مجموعة الحلول للعناية بالملابس