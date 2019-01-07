محلل أمني : “الجزائر لا تُبالغ في ملف اللاجئين العرب”

لا يزال قرار السلطات الجزائرية القاضي بمنع جميع المهاجرين العرب (سوريين، فلسطينين ويمنين) من دخول البلاد عبر الحدود الجنوبية لدواعي أمنية، يُثير الكثير من النقاشات السياسية في الداخل والخارج، وسط تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت الجزائر مستهدفة فعلًا في أمنها عبر مخطط يُهدّد لضرب إستقرارها، أم أنها مجرد مخاوف عابرة فقط؟

إكتفت الحكومة في السنوات الماضية بإطلاق تحذيرات من تردي الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية بسبب المشاكل والنزاعات الداخلية التي تعيشها دول الجوار، مع تأكيدها على أن الجهود المبذولة من طرف المؤسسة العسكرية لتأمين الحدود وإحباط كل أشكال الجريمة المنظمة، التي تكشف عنها بيانات وزارة الدفاع الوطني بشكل يومي.

وعلى خلفية الوضع المتردي في المنطقة، إحتضنت الجزائر خلال الأربع سنوات الماضية، آلاف المهاجرين القادمين من دول إفريقية، وخصصت ميزانية قدرتها وزارة الداخلية بـأزيد من 90 مليون دولار. غير أنه و بمجرد إعلانها ترحيل المهاجرين غير النظاميين بالتنسيق مع سلطات بلدانهم، وجدت نفسها أمام إنتقادات لاذعة طالتها من قبل منظمات دولية وهيئات غير حكومية، إتهمتها بتنفيذ عمليات ترحيل تعسفية وحتى بـ”العنصرية”.

وطوال عمليات الترحيل، إختارت الحكومة تبني سياسة رد الفعل فقط، بدفاعها عن قرار ترحيل هؤلاء القادمين عبر الحدود الجنوبية عقب هدوء الأوضاع في بلدانهم، بدل الإستباقية في الفعل بخصوص ملف الهجرة غير الشرعية، بالرغم من التهم الموجهة إليها من قبل منظمات حقوقية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الهئيات المتابعة للملف.

إلا أن الوضع تغير مع نهاية شهر ديسمبر 2018، بعدما تطرقت وسائل إعلام عربية وغربية إلى إبعاد السلطات الجزائرية لعشرات السوريين، وإعتبرتهم “مفقودين”، بعدما أعيدوا إلى الحدود مع النيجر، فكان الرد سريعًا من طرف وزارة الداخلية التي كشفت أن الأمر لا يتعلق بمهاجرين أو لاجئين وإنما بمحاولة تسلّل أشخاص قادمين من سوريا واليمن وفلسطين، عبر مسالك تُؤطرها جماعات مسلحة.

وقال المدير المكلف بالهجرة على مستوى وزارة الداخلية، حسان قاسيمي، إن “القرارات التي اتخذتها السلطات حول المهاجرين العرب جاءت تنفيذًا لقرارات القضاء” مضيفًا أن ” ما تناقلته بعض منظمات حقوقية محلية ودولية عن طريق تقديم هؤلاء على أنهم مهاجرين أو لاجئين هم ليسوا كذلك، لأن الأمر يتعلق بجنود من الجيش السوري الحر الذين كانوا في حلب”.

مواقف متباينة

تصريحات المسؤول بوزارة الداخلية، أعادت إلى الواجهة كل النقاشات المرتبطة بملف الهجرة غير النظامية الذي يعتبر من أبرز الملفات المطروحة على الساحة العالمية حاليًا، وسط تباين في مواقف الفعاليات السياسية والمجتمع المدني وحتى نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص الظاهرة.

وبينما تحفظت زعيمة حزب العمال لويزة حنون، أمس السبت خلال ندوة صحفية، عن قرار السلطات بطرد لاجئين سوريين وفلسطينيين ويمنيين إلى النيجر بعدما دخلوا الأراضي الجزائرية من الجنوب، بقولها إن هؤلاء اللاجئين إن كانوا يشكّلون فعلًا خطرًا أمنيًا على البلاد، فلم لا تتم محاكمتهم وسجنهم كغيرهم من الأجانب المسجونين في الجزائر على خلفية قضايا الإرهاب، أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية في حال لم يتم إستقبالهم.

ذهب المحلل السياسي والأمني أحمد ميزاب، إلى الـتأكيد أن مخاوف الحكومة الجزائرية “مبرّرة وليس مبالغ فيها على الإطلاق”، معتقدًا أن” الحكومة لم تصل إلى درجة المبالغة، لأنها لم تقدم كل شيء عن الوضع الأمني في الحدود الجنوبية، لأنه لو فعلت ذلك فإن درجة الخوف سترتفع وسط الرأي العام الداخلي على وجه الخصوص والخارجي كذلك”.

وفي توضيحاته، أبرز الخبير الأمني في تصريحات لـ” TSA عربي” أن “من يعتبر التصريحات مبالغ فيها، عليه أن يستوعب أن الجزائر لم تقدم إلا 10 أو 15 بالمائة مما هو في جعبتها وذلك في أعقاب محاولة وسائل إعلام أجنبية إستغلال ملف الهجرة بهدف إيصال معلومات مغلوطة للمواطن الجزائري مفادها أن سلطتهم منعت دخول أشقاء عرب إلى أرضيها، وأن هؤلاء فروا من ويلات الحرب والجزائر لم توفر لهم الحماية وتخلت عنهم”.

” كان من الضروري على الحكومة أن تتحدث وتسمي الأشياء بمسمياتها وتضع النقاط على الحروف وتقول إن هؤلاء قصدوا الجزائر بتوجيه جهات معينة منحتهم وثائق مزورة ووفرت لهم الحماية عبر منطقة غير أمنة تنشط فيها جماعات إرهابية ومنظمات إجرامية ولا يمكن لأي شخص عادي التحرك فيها بأريحية”، يردف المتحدث.

وبخصوص ما كانت الحكومة تبنت أسلوب إتصالي جديد بشأن الوضع الأمني على الحدود يجيب أحمد ميزاب :” لا أعتقد أن المسألة مرتبطة بخطة إتصالية جديدة لأن هناك جهة معنية (وزارة الدفاع الوطني) تعودت على إصدار بيانات تقدم من خلالها الحصيلة العملياتية، لكن حينما يراد توظيف بعض الملفات لضرب وحدة المجتمع وتغليط الرأي العام من الضروري أن توضح الصورة من دون محسنات جمالية حتى وإن كانت حساسة لدى البعض”.

“لما يأتي سوري أو فلسطيني وغيرهم من الجنسيات ويريدون الدخول إلى الجزائر عبر 3 محاور وهي النيجر، مالي وموريتانيا بوثائق مزورة من منطقة الساحل؟ الأكيد أن السلطات ستمنعهم، ولا أعتقد أن هؤلاء السوريين لو جاؤوا عبر مطار هواري بومدين سيتم منعهم. بالعكس الجزائر منحت للفاريين من ويلات الحرب وثائق لهم الدخول منذ عام 2011 ” يسترسل ميزاب.