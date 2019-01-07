الأمن الوطني يستحدث فرقة الدراجات الهوائية لتأمين المنتزهات والحدائق (فيديو)

استحدثت المديرية العامة للأمن الوطني فرقة الدراجات الهوائية، من أجل تأمين الفضاءات العامة والحدائق والمنتزهات، لا سيما خلال العطل والمناسبات.

وأكد عميد الشرطة رابح زواوي ممثل المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة من أجل “السهر وتطهير الفضاء العام وحماية البيئة”، وأضاف أن من مهامها الحفاظ على “الأمن العام والصحة العامة وحماية البيئة والحفاظ على المساحات الخضراء، وبعث الراحة والأمان والطمئنينة للمواطنين”.

كما أكد أن هذه الفرق ستقوم بالتواجد والخضور الدائم في المساحات العمومية، والتدخل الأمني الفوري عند الحاجة خاصة في الحدائق والفضاءات العمومية.