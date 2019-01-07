أتلتيكو مدريد يضع عطال في مفكرته

تطرقت إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للحديث عن اهتمام نادي أتلتيكو مدريد بفكرة التعاقد مع الدولي الجزائري يوسف عطال...

وهو الخبر الذي تم نقله لاحقا من طرف موقع "لو 10 سبورت"، في تأكيد على صحة هذه المعلومات، حيث يكون نجم نادي بارادو الأسبق قد خطف بالفعل أنظار الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب الأتلتي، خاصة أن عطال يُقدم مستويات رائعة جدا منذ التحاقه بنادي نيس الفرنسي هذا الموسم وبات واحدا من الحلول المقترحة على نادي العاصمة الإسبانية لأجل تعزيز الرواق الأيمن.

علما أن أتلتيكو مدريد سيفقد جهود مدافعه المخضرم خوانفران مع نهاية الموسم والذي ينتهي عقده مع الفريق، بينما يضم كذلك الكولومبي سانتياغو أرياس الذي يشغل ذات المنصب.