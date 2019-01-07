العثور على الطفل المفقود ببن جراح في ڤالمة

نجحت عناصر المجموعة الولائية للدرك الوطني بڤالمة في العثور على الطفل المفقود منذ 3 أيام متتالية، فبعد أن تقدمت إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن جراح والدة القاصر للتبليغ عن اختفاء ابنها المسمى (إ. ب) والبالغ من العمر 7 سنوات، بتاريخ 03/ 01/ 2019 والذي اختفى في ظروف غامضة منذ حوالي الساعة الثانية زوالا من اليوم نفسه والذي كان رفقة والدته ببيت أحد أقاربه .

وفور تلقي أفراد الفرقة البلاغ وبعد تنفيذ المخطط الخاص باختفاء القصر وتنشيط عنصر الاستعلام من طرف فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بڤالمة والاستعانة بفصائل الأمن والتدخل للدرك الوطني بڤالمة، تم في اليوم نفسه على الساعة الخامسة مساء تم العثور عليه ببلدية بن جراح على بعد حوالي 1,5 كلم من منزل أقاربه وإرجاعه لأهله.

ومواصلة للإجراءات تم فتح تحقيق في القضية من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن جراح للكشف عن ملابسات هذه القضية.