سياسيون : إفلات مسؤولين من العقاب عزّز ارتفاع جريمة تهريب العملة الصعبة

رغم الإجراءات الردعية للتصدي لعمليات تهريب العملة الصعبة، إلاّ أن الظاهرة تفاقمت لترتفع إلى 4 مليون و500 ألف يورو، حسب ما صرّحت به مصادر من المديرية العامة للجمارك اليوم 6 جانفي لـ”TSAعربي”.

فيما كانت أحصت نفس الجهة في حصيلة حول مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة الأموال من وإلى الخارج شهر ديسمبر الماضي. محاولات تهريب لـ 60 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 خلال 311 عملية.

في المقابل تعود قضايا تضخيم الفواتير تحت غطاء عمليات الاستيراد لتغطي جانبا كبيرا من محاولات تهريب العملة، وكانت آخرها فضيحة الـ17 حاوية من القمامة التي تم حجزها من قبل عناصر الجمارك في سطيف يوم 5 ديسمبر الماضي، و التي تمت فوترتها بأكثر من 300 ألف دولار و هي تحمل أكثر من 343 طن من المواد البلاستيكية المعفنة. و هي ليست الجريمة الوحيدة من نوعها حيث تؤكد تقارير امنية بان ما لا يقل عن 500 محضر اعدته مصالح الجمارك لنفس السبب كلف خزينة الدولة ما بين 15 و 20 مليار دولار ما بين 2010و 2015.

متعاملون اقتصاديون يحضّرون للهروب

خلال عرضها للتقرير الافتتاحي للمؤتمر السابع لحزب العمال نهاية شهر ديسمبر 2018، قدّمت الأمينة العامة للحزب العمال قراءة سياسية حول الأرقام التي قدّمتها المديرية العامة للجمارك بخصوص تهريب متعاملين جزائريين للأموال إلى الخارج، مشيرة إلى أن الظاهرة مؤشر واضح لاستعداد هؤلاء للهروب من الجزائر قبل انهيار الاقتصاد الوطني الذي شبهته حنون بالباخرة التي توشك على الغرق. واعتبرت حنون بأن الأرقام التي قدّمتها مصالح الجمارك بخصوص تهريب الأموال تعتبر ضئيلة مقارنة مع تضخيم الفواتير عند الاستيراد الذي يمارسه بعض المتعاملين الاقتصادين، والتي بلغت قيمتها 7.2 ميار دينار من جانفي إلى سبتمبر 2018، حيث تم تسجيل 145 قضية.

السكوار عزّز عمليات التهريب

النائب البارز في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، يؤكد بأن “تهريب بعض المسؤولين وعدد من أبناء الوزراء و نسائهم للعملة الصعبة إلى البنوك الخارجية، أصبح النموذج الذي يحرّك الكثيرين من المتعاملين الاقتصاديين اليوم، و حتى المواطنين الذين أصبحوا يفضّلون تهريب أمواله إلى البلدان التي تعتبر جنة في الضرائب”.

و أضاف بن خلاف بأن عدم حرص الحكومة على فتح تحقيقيات و نقاشات في قضية تهريب العملة ساهم في تفاقم الظاهرة التي باتت تنخر صميم الاقتصاد الوطني، بعدما أصبح الجميع يحاول تحويل أمواله إلى العملة الصعبة و اكتنازها أو تحويلها إلى ذهب و محاولة تهريبها إلى الخارج. مؤكدا بأن المسبب الأول للظاهرة هو استفحال الفساد في المؤسسات والتي اعتبره بن خلاف موردا أساسيا لتلك الأموال، إضافة الى انهيار سعر الدينار الذي كان نتيجة حتمية لسياسة الحكومة في طبع الأموال وبالتالي إنهيار سعر الدينار لتسابق هؤلاء المتعاملين على تحويل أمواله الى العملة حفاظا على قيمتها.

وحمّل بن خلاف الحكومة مسؤولية استفحال تهريب الأموال نحو الخارج، مشيرا بأن سماحها بالنشاط غير القانوني وغير الشرعي لسوق السكوار المتواجد على مقربة من اهم مؤسسات الدولة على غرار “مجلس الامة و محكمة عبان رمضان والمديرية العامة للأمن الوطني” دليل على سماح الحكومة باستفحال الظاهرة من خلال السماح للمتعاملين بتحويل أموالهم بطريقة عشوائية دون ضوابط ولا رقابة في تلك السوق التي يقول بن خلاف بانها أصبح بورصة لتحويل الدينار للعملة الصعبة بعيدا عن البنوك.