“بلماضي” يُسبِب الحسرة لـ”القطريين”!

تحسّر مُحبوا نادي “الدحيل” القطري، على الناخب الوطني، جمال بلماضي، بعد قرار إدارتهم بإقالة خليفته التونسي، نبيل معلول لتراجع النتائج.

وإعتبر مُتابعو الفريق بأن إدارتهم إرتكبت هفوة قاتلة، عندما سمحت برحيل التقني الجزائري، بداية هذا الموسم، ليلتحق بعدها بصفوف “الخضر”.

وأنهى صاحب الـ42 عاما إلتزاماته مع بطل الدوري القطري الصائفة الماضية، بطريقة غير مفهومة، رغم قيادته هذا الأخير لإنجازات كبيرة.

وشكّل رحيل “جمال بلماضي” عن “الدحيل”، شكل قفزة نوعية في مشواره، بعدما أصبح الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”مُحاربي الصحراء”.