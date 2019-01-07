بحضور رسمي.. علماء هنود "يكذّبون" نظريات إنشتاين ونيوتن

أبدى علماء هنود، شكوكا في نظريات علمية كبرى قال بها ألبرت إنشتاين وإسحاق نيوتن، وأثارت هذه الآراء الغريبة جدلا خلال مؤتمر أكاديمي ضخم حضره رئيس وزراء البلاد، ناريندرا مودي.

وبحسب ما نقلت "بي بي سي"، فإن العلماء الهنود كانوا يتحدثون خلال الكونغرس العلمي السنوي، قائلين إن الهندوس كانوا سباقين إلى بحوث الخلايا الجذعية قبل آلاف السنين.

وتحظى نظريات دينية من الهندوسية بمكانة بارزة في المؤتمر العلمي الهندي، ويقول متابعون، إن حضورها خلال الدورة الحالية فاق التوقعات.

أبدى علماء هنود، شكوكا في نظريات علمية كبرى قال بها ألبرت إنشتاين وإسحاق نيوتن، وأثارت هذه الآراء الغريبة جدلا خلال مؤتمر أكاديمي ضخم حضره رئيس وزراء البلاد، ناريندرا مودي.

وبحسب ما نقلت "بي بي سي"، فإن العلماء الهنود كانوا يتحدثون خلال الكونغرس العلمي السنوي، قائلين إن الهندوس كانوا سباقين إلى بحوث الخلايا الجذعية قبل آلاف السنين.

وتحظى نظريات دينية من الهندوسية بمكانة بارزة في المؤتمر العلمي الهندي، ويقول متابعون، إن حضورها خلال الدورة الحالية فاق التوقعات.

أبدى علماء هنود، شكوكا في نظريات علمية كبرى قال بها ألبرت إنشتاين وإسحاق نيوتن، وأثارت هذه الآراء الغريبة جدلا خلال مؤتمر أكاديمي ضخم حضره رئيس وزراء البلاد، ناريندرا مودي.

وبحسب ما نقلت "بي بي سي"، فإن العلماء الهنود كانوا يتحدثون خلال الكونغرس العلمي السنوي، قائلين إن الهندوس كانوا سباقين إلى بحوث الخلايا الجذعية قبل آلاف السنين.

وتحظى نظريات دينية من الهندوسية بمكانة بارزة في المؤتمر العلمي الهندي، ويقول متابعون، إن حضورها خلال الدورة الحالية فاق التوقعات.