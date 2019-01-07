قسنطينة: إصابة 25 عون شرطة في انقلاب حافلة

جرح ما لا يقل عن 25 شخصا في حادث مرور وقع ليلة السبت إلى الأحد على محول سيساوي (قسنطينة) بالطريق السيار شرق/غرب، حسب ما علم أمس الأحد من خلية الإعلام والاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر أن هذا الحادث وقع على إثر انحراف ثم انقلاب حافلة تعمل على الخط الرابط بين ولاية تبسة و البليدة، مخلفا جرح 25 عون شرطة متربص. و أشار إلى أن أعمار الضحايا الذين أصيبوا بجروح في أنحاء متفرقة من الجسم تتراوح بين 26 و 45 سنة، مردفا بأنه قد تم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا من طرف أطباء الحماية المدنية بعين المكان.

وقد تم نقل 15 عونا متربصا و سائق الحافلة من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مستشفى عبد القادر بن شريف بمدينة علي منجلي لتلقي الإسعافات اللازمة فيما تم تحويل 9 أعوان آخرين نحو مستشفى محمد بوضياف ببلدية الخروب (جنوب قسنطينة).

و قد تم تسخير 33 عنصرا للحماية المدنية من بينهم ضابطين (2) و 5 سيارات إسعاف وشاحنتي تدخل لضمان عملية الإسعاف. و قد تم فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا الحادث.