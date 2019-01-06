علاج إلتهاب الحلق (البلعوم)

الحلق هو أنبوب يصل الفم مع المريء الذي يحمل الطعام الى المعدة، وهو متّصل بالرغامى أيضاً المسؤولة عن حمل الهواء الى الرئتين. والاصابة بالتهاب الحلق أو ما يُعرف بالبلعوم علمياً، هي حالة شائعة ويمكن أن تمرّ من خلال العناية المنزلية لكن في بعض الحالات يكون للإلتهاب مضاعفات خطيرة. ويمكن التعرّف على إلتهاب الحلق بسبب الشعور بالألم والوخز، بالاضافة الى صعوبة البلع وجفاف الحلق والبحّة في الصوت. كما نذكر وجود تورّم في اللوزتين واحمرارهما وتورّم العقد اللمفاوية في العنق. وغير الاعراض الخاصة بالحلق نفسه، هناك أعراض مرافقة للالتهاب مثل الحمّى، الصداع، الغثيان، الاوجاع الجسدية.

الاسباب

إنّ الفيروسات هي السبب الرئيسي وراء التهاب الحلق، وقد يحدث الالتهاب بسبب عدوى جرثومية مثل الدفيتيريا، جراثيم العقديات والسعال الديكي. ومن الحالات الشائعة أيضاً أن يكون الالتهاب ناتجاً عن حالات الحساسية تجاه الحيوانات أو الغبار أو العفت. كما نضيف مشكلة الهواء الملوّث التي تُعتبر من مسبّبات الالتهاب، وهناك أيضاً تناول الطعام الحار جداً والمبهّر لكنّها حالة أقلّ شيوعاً.

العلاج في المنزل

يمكن لالتهاب الحلق أن يستمر بين خمسة وعشرة أيام، وخلال هذا الوقت من المفضّل البقاء في المنزل والحصول على قسط من الراحة وشرب كميات وافرة من السوائل والتخفيف من الكلام. ويمكن للطبيب أن ينصح بالغرغرة بالماء والملح أو تناول أقراص المصّ الموجودة في الصيدليات. وإذا كان هناك حمّى يجب معالجتها عبر أدوية تخفيض الحرارة. ولكن يمكن للحالة أن تكون أكثر سوءاً إذا كان السبب هو عدوى جرثومية، فقد تحتاجون الى علاج طبّي. وتبدأ المخاطر الصحّية عند ملاحظة الاعراض التالية: صعوبة التنفس، سيلان اللعاب بشكل مفرط، المشاكل في البلع وإذا استمرت الحمّى لأكثر من أربعة أيام. وفي هذه الحالات يتدخّل الطبيب لوصف العلاج المناسب لتحديد الدواء الملائم.