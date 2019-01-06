رياض محرز: تعلقي بالجزائر كان وراء اختياري اللعب لـ”الخضر”

كشف اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب نادي مانشستر سيتي الانجليزي عن الأسباب التي جعلته يختار اللعب للمنتخب الوطني، كما تحدث عن بعض التفاصيل الخاصة بمشواره مع النادي الذي انضم إليه في شهر جويلية الماضي.

وقال محرز في حوار نشره الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي: “أنا متعلق بالجزائر منذ الصغر، واكتسبت ذلك من والديّ الجزائريين، اللذان كانا يأخذاني معهما إلى الجزائر في كل إجازة صيفية”، مضيفا: “لقد كان اختياري اللعب للمنتخب الجزائري نابعا من القلب وتلبية لرغبة والديّ”، وتابع: “تمت دعوتي للعب المونديال مع الجزائر وكان عمري لا يتجاوز الـ23 سنة ولبيت الدعوة بكل فرح وسرور”.

وغازل محرز المدرب الاسباني بيب غوارديولا، حيث قال: “غوارديولا مدرب كبير، ومثابر ويعمل بجد من أجل تحسين مستوى الفريق وتطويره باستمرار، وهذا يساعدنا كثيرا خلال المباريات حتى نقدم مستوى أفضل”، ولمّح محرز من جانب آخر لحاجته لبعض الحرية في اللعب، قصد الإبداع وصنع الكثير من الفرص لأجل تسجيل الأهداف، حيث قال: “لا يمكن إغفال الاعتماد على الانضباط التكتيكي خلال المباريات، لكن في اعتقادي يجب أن يتمتع اللاعب بشيء من الحرية في اللعب، خاصة على مستوى خط الهجوم”. وأوضح اللاعب بأنه يحاول أن يقوم بواجبه في خط الهجوم على أكمل وجه، دون أن يغفل واجباته الدفاعية، وصرّح: “كي تصل إلى تحقيق أهدافك خلال المباريات، يجب أن تتعاون مع زملائك، حتى لو تلعب في خط الهجوم عليك أن تلتزم أيضا بواجباتك الدفاعية، وأنا أحاول أن أقوم بهذا الأمر في كل المباريات التي ألعبها”.

وعن عدم مشاركته بانتظام مع “السيتي”، أرجع محرز ذلك لاشتداد المنافسة داخل الفريق، وقال في هذا الصدد: “السيتي يملك لاعبين مميزين في كل المناصب، وهذا يدفع كل لاعب لتقديم أفضل ما لديه”، مضيفا: “المنافسة مفيدة جدا لنا وتحفز كل لاعب على تقديم أداء جيد وتجعل الفريق يحقق نتائج أفضل”.

وعاد محرز للحديث مجددا عن ضربة الجزاء التي ضيعها في مباراة ليفربول في مرحلة الذهاب من الدوري والتي فوّتت على فريقه الحصول على ثلاث نقاط ثمينة، حيث قال: “علينا أن نتجاوز هذا الأمر، لأنه انتهى وأصبح من الماضي وهذا جزء من اللعبة”، مضيفا: “لا يمكن أن نبقى نتذكر دائما ما حصل وإلا فإننا سنفقد التركيز، علينا أن نتقدم”.

كما استغل رياض محرز الفرصة لتوجيه تحياته وشكره لكل مشجعيه ومتابعيه، حيث قال: “أشكر كل المشجعين على ثقتهم فيّ ودعمهم لي، أوجه تحياتي الخاصة للجماهير في الجزائر وفرنسا وبالطبع مشجعي مانشستر سيتي”.